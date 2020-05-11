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Фото: Other Agency
Также в воздух был поднят портрет маршала Георгия Жукова.
Воздухоплаватели подняли в небо над Крымом сорокаметровые портреты бывшего лидера СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова. Они сделали это с помощью воздушных шаров.
Один портрет – Сталина – был поднят в районе Белой скалы под Белогорском, а второй – маршала Жукова – пролетел над Феодосией. «Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с Федерацией бокса Республики решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы», – рассказал Александр Змушко, ставший одним из пилотов. Его слова приводит РИА «Новости».
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- По словам Змушко, подобная акция намечалась уже давно, но погодные условия позволили ее осуществить только 11 мая. 9 мая в Крыму шел дождь.
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(Фото: «Вести Крыма» )
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