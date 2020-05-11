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Федерация бокса Крыма подняла в воздух 40-метровый портрет Сталина в честь Дня Победы

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Также в воздух был поднят портрет маршала Георгия Жукова.

Воздухоплаватели подняли в небо над Крымом сорокаметровые портреты бывшего лидера СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова. Они сделали это с помощью воздушных шаров.

Один портрет – Сталина – был поднят в районе Белой скалы под Белогорском, а второй – маршала Жукова – пролетел над Феодосией. «Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с Федерацией бокса Республики решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы», – рассказал Александр Змушко, ставший одним из пилотов. Его слова приводит РИА «Новости».

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  • По словам Змушко, подобная акция намечалась уже давно, но погодные условия позволили ее осуществить только 11 мая. 9 мая в Крыму шел дождь.
  • Ранее футболист московского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, что не знает, кто такой Владимир Ленин.

(Фото: «Вести Крыма» )

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