Александр не согласился на бой без правил.

Украинский боксер Александр Усик согласился на поединок против украинского борца Богдана Грицая. Ранее Грицай со словами «Не тебе решать, чей Крым» вызвал Усика на бой без правил.

«Очень много экспертов появилось, которые хотят меня в чем-то проучить и принимают вызовы. По поводу вызова. Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество – я не могу всем отвечать и со всеми боксировать.

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Но появился еще один парень, нужно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов – я, как джентльмен, который исповедует правила, – милости прошу в ринг.

Александр Усик Фото: Getty Images

Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого – и это идет разделение внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри.

Так что друзья, если кто хочет в ринг – милости просим. Но только вы должны пройти медосмотр, что врач дает вам разрешение. И в этом случае мы будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Если вы хотите – становитесь в очередь. Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам», – заявил Усик в своем инстаграме.

Ранее Усика и его коллегу Василия Ломаченко внесли в базу «Миротворца» после съемок в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

После этого генсек Федерации бокса России Умар Кремлев предложил Усику и Ломаченко оформить российское гражданство.

Кремлев предложил Усику и Ломаченко российское гражданство и получил жесткий ответ

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