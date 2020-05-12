Евгений Тищенко на подиуме после победы на Олимпиаде-2016

У спортсмена легкая форма COVID-19.

Российский боксер Евгений Тищенко сдал положительный тест на наличие коронавируса.

28-летний спортсмен самостоятельно обратился за помощью к врачам и сдал нужные анализы. После процедуры Евгения отправили на домашний карантин, где он находится под контролем медиков. У Тищенко легкая форма COVID-19, передает телеграм-канал Mash.

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Тищенко – чемпион мира-2015, двукратный чемпион Европы (2015, 2917). В 2016-м он завоевал золото Олимпийских игр в Рио в категории до 91 кг.

В 2018-м Евгений дебютировал среди профессионалов и выиграл все 7 боев.

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