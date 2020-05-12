Тест олимпийского чемпиона Рио на COVID-19 – отрицательный.

Российский боксер Евгений Тищенко опроверг информацию Mash заражении коронавирусом.

«Вышедшая информация – это глупости. Я сдавал тест, но он отрицательный. Почему вышла информация, что у меня коронавирус? Как мне быть, что делать? Я опровергаю. Тест сдавал не так давно, пару дней назад», – цитирует 28-летнего Тищенко «Р-Спорт».

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Тищенко – олимпийский чемпион Рио-2012 в весовой категории до 91 кг.

Его статистика в профессиональной карьере – 8 побед и 2 поражения.

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