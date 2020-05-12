Бокс

Боксер Тищенко опроверг информацию Mash о заражении коронавирусом

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Евгений Тищенко

Фото: Imago

Автор:Eurosport
2 часов назад

Тест олимпийского чемпиона Рио на COVID-19 – отрицательный.

Российский боксер Евгений Тищенко опроверг информацию Mash заражении коронавирусом.

«Вышедшая информация – это глупости. Я сдавал тест, но он отрицательный. Почему вышла информация, что у меня коронавирус? Как мне быть, что делать? Я опровергаю. Тест сдавал не так давно, пару дней назад», – цитирует 28-летнего Тищенко «Р-Спорт».

Бокс

«Я выбираю оружие: ринг, бокс». Усик принял вызов украинского борца Грицая

20 ЧАСОВ НАЗАД
  • Тищенко – олимпийский чемпион Рио-2012 в весовой категории до 91 кг.
  • Его статистика в профессиональной карьере – 8 побед и 2 поражения.

Mash: олимпийский чемпион Рио-2016 Тищенко подхватил коронавирус

Подписывайся на нас ВКонтакте

Бокс

Федерация бокса Крыма подняла в воздух 40-метровый портрет Сталина в честь Дня Победы

ДЕНЬ НАЗАД
Бокс

Mash: олимпийский чемпион Рио-2016 Тищенко подхватил коронавирус

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Бокс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалMash: олимпийский чемпион Рио-2016 Тищенко подхватил коронавирус
Следующий материалТони Фергюсон зарубится с Конором. Кто проиграет, лишится карьеры