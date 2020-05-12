Бокс

53-летний Тайсон показал устрашающее видео с тренировки и анонсировал камбэк на ринг

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Майк Тайсон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
31 минут назад

Возможно, Майк готовится к третьему бою с Холифилдом.

Бывший американский боксер Майк Тайсон выложил видео тренировочного процесса и объявил о камбэке.

В ролике Тайсон спаррингует с оппонентом в лапах и показывает впечатляющий для 53-летнего любителя марихуаны скилл. В конце ролика Майк с грозным выражением произносит: «Я вернулся!»

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Возможно, Майк готовится к третьему поединку с Эвандером Холифилдом – 57-летний боксер недавно тоже анонсировал возвращение на ринг ради благотворительности. По информации TMZ, ветераны заинтересованы в проведении выставочного матча с благой целью.

  • Во втором поединке в 1997 году Тайсон откусил часть уха Холифилда.
  • Оба предыдущих поединка остались за Эвандером.

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