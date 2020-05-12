Майк Тайсон
Фото: Instagram
Возможно, Майк готовится к третьему бою с Холифилдом.
Бывший американский боксер Майк Тайсон выложил видео тренировочного процесса и объявил о камбэке.
В ролике Тайсон спаррингует с оппонентом в лапах и показывает впечатляющий для 53-летнего любителя марихуаны скилл. В конце ролика Майк с грозным выражением произносит: «Я вернулся!»
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Возможно, Майк готовится к третьему поединку с Эвандером Холифилдом – 57-летний боксер недавно тоже анонсировал возвращение на ринг ради благотворительности. По информации TMZ, ветераны заинтересованы в проведении выставочного матча с благой целью.
- Во втором поединке в 1997 году Тайсон откусил часть уха Холифилда.
- Оба предыдущих поединка остались за Эвандером.
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