А еще чипирован Биллом Гейтсом.

Замглавы Совета резервистов Вооруженных сил Украины Мирослав Гай дал оценку съемкам боксера Александра Усика в русском документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос Воскрес».

«Я не знаком с ним лично и не знаю [Усика] как человека. Но однозначно могу говорить, что не уважаю его поступок – съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике.

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Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ.

Это никакое не обвинение и не означает, что он какой-то специальный агент. Может, он неосознанно... Но я не думаю, что он совсем глупый человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления», – сообщил Гай в эфире Пятого канала (Украина).

Помимо Усика в фильме «Здравствуй, брат! Христос Воскрес» снялся другой украинский боксер Василий Ломаченко. В кадре оба рассуждают о России и Украине как едином народе, которому нужно помириться.

Ломаченко и Усик уже попали в базу сайта «Миротворец» за антиукраинские действия или высказывания.

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