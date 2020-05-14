Бокс

Холифилд: «Хочу третий бой с Тайсоном. Хочу с ним драться»

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Эвандер Холифилд и Майк Тайсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Думали ли мы, что увидим такой ремейк?

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд, которому исполнилось 57 лет, хочет провести третий боксерский поединок с бывшим соперником – 53-летним Майком Тайсоном.

«Да, я хочу третий бой с Тайсоном. Хочу с ним драться, я открыт этому бою. Знаю, что для 57 лет могу выступить хорошо и точно могу с ним справиться. Но чтобы бой состоялся, того же должен хотеть Майк.

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Мы должны что-то придумать, чтобы не доводить дело до нокаута. Дело не в том, кто кого победит – нам нужно показать людям, что мы были среди величайших боксеров нашей эры, и мы собрались, чтобы сделать кое-что для других», – цитирует Холифилда The Sun.

  • Если поединок состоится, то он будет благотворительным.
  • Оба экс-боксера анонсировали возвращение на ринг.
  • Холифилд и Тайсон провели между собой два боя: в 1996 году победил Эвандер, во время реванша в 1997-м Тайсон откусил ему кусочек уха и был дисквалифицирован.

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