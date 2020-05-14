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Украинский боксер Редкач вызвал Ломаченко на бой, сфотошопив его на фоне Путина и Медведева

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Иван Редкач

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
41 минут назад

Ждем, что скажет сам Василий.

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусредней весовой категории, вызвал на бой своего соотечественника Василия Ломаченко. Последний является чемпионом мира в легком весе.

«Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом. Давай сделаем», – написал Деркач в инстаграме.

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К посту боксер прикрепил отфотошопленную картинку, на которой были изображены президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев с портретом Ломаченко на заднем фоне. Позже Редкач удалил пост.

  • Ранее Ломаченко и его коллега Александр Усик снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.
  • После этого Ломаченко и Усика раскритиковали на Украине. Спортсмены были внесены в базу «Миротворца».

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