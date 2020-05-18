Бокс

«Это ненормально! Россия напала на Украину». Сабо – о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александр Усик

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Легендарный футбольный тренер жестко осудил украинских боксеров.

Заслуженный тренер Украины и бывший полузащитник сборной СССР по футболу Йожеф Сабо отрицательно высказался о съемках украинских боксеров Александра Усика и Василий Ломаченко в российском фильме о религии.

«Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством», – приводит слова 80-летнего Сабо «Експрес».

Бокс

Украинский чиновник: «Подозреваю, что Усик завербован русскими спецслужбами»

13/05/2020 В 20:27
  • В составе сборной СССР Сабо стал бронзовым призером Олимпиады-1972.
  • Сабо тренировал советские и украинские клубы, в частности, киевское «Динамо», а также сборную Украины.
  • Усик и Ломаченко попали в базу данных «Миротворца», снявшись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

Украинский боксер Редкач вызвал Ломаченко на бой, сфотошопив его на фоне Путина и Медведева

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Бокс

«Я выбираю оружие: ринг, бокс». Усик принял вызов украинского борца Грицая

11/05/2020 В 16:48
Бокс

Украинский боксер Редкач вызвал Ломаченко на бой, сфотошопив его на фоне Путина и Медведева

14/05/2020 В 19:22
По теме
Бокс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Бокс

Украинский боксер Редкач вызвал Ломаченко на бой, сфотошопив его на фоне Путина и Медведева

14/05/2020 В 19:22
Бокс

Холифилд: «Хочу третий бой с Тайсоном. Хочу с ним драться»

14/05/2020 В 14:16
Бокс

Украинский чиновник: «Подозреваю, что Усик завербован русскими спецслужбами»

13/05/2020 В 20:27
Бокс

53-летний Тайсон показал устрашающее видео с тренировки и анонсировал камбэк на ринг

12/05/2020 В 15:36

Последние видео

Play Icon
Бокс

Головкин и Роллс потренировались перед публикой прямо на улице Нью-Йорка

00:03:46
Play Icon
Play Icon
Бокс

Головкин и Альварес высадились в Лас-Вегасе и начали поджигать

00:00:52
Play Icon
Play Icon
Бокс

Али: полвека спустя

Play Icon
Play Icon
Бокс

Хэй: "Моя жизнь превратилась в кошмар"

Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

ВЧЕРА В 18:03
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

🔥🔥🔥Тинькофф РПЛ и Кубок России возобновятся 21 июня – матчи пройдут без зрителей

15/05/2020 В 11:42
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

15/05/2020 В 09:30
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалУкраинский боксер Редкач вызвал Ломаченко на бой, сфотошопив его на фоне Путина и Медведева