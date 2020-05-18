Александр Усик
Фото: Getty Images
Легендарный футбольный тренер жестко осудил украинских боксеров.
Заслуженный тренер Украины и бывший полузащитник сборной СССР по футболу Йожеф Сабо отрицательно высказался о съемках украинских боксеров Александра Усика и Василий Ломаченко в российском фильме о религии.
«Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством», – приводит слова 80-летнего Сабо «Експрес».
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- В составе сборной СССР Сабо стал бронзовым призером Олимпиады-1972.
- Сабо тренировал советские и украинские клубы, в частности, киевское «Динамо», а также сборную Украины.
- Усик и Ломаченко попали в базу данных «Миротворца», снявшись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.
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