Легендарный футбольный тренер жестко осудил украинских боксеров.

Заслуженный тренер Украины и бывший полузащитник сборной СССР по футболу Йожеф Сабо отрицательно высказался о съемках украинских боксеров Александра Усика и Василий Ломаченко в российском фильме о религии.

«Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством», – приводит слова 80-летнего Сабо «Експрес».

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В составе сборной СССР Сабо стал бронзовым призером Олимпиады-1972.

Сабо тренировал советские и украинские клубы, в частности, киевское «Динамо», а также сборную Украины.

Усик и Ломаченко попали в базу данных «Миротворца», снявшись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

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