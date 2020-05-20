Бокс

53-летний Тайсон показал звериную форму и снова намекнул на камбэк на ринг

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Майк Тайсон

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
9 минут назад

Соперником Железного Майка, вероятно, станет Эвандер Холифилд. Мужчины проведут благотворительный матч.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон показал, что его еще рано списывать со счетов.

Железный Майк записал ролик специально для китайского сервиса микроблогов Weibo, где рассказал, что вероятность его возвращения на ринг действительно существует. Кроме того, Тайсон с грозным рыком продемонстрировал, что он все еще отлично двигается.

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  • Предполагается, что 53-летний Тайсон проведет благотворительный поединок с 57-летним Эвандером Холифилдом.
  • Ранее мужчины дважды встречались на профессиональном ринге. Победу в обоих боях одержал Холифилд.

53-летний Тайсон показал устрашающее видео с тренировки и анонсировал камбэк на ринг

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