Идею 53-летнего чемпиона восприняли слишком серьезно.

Самого жестокого человека в истории спорта знают, даже если не видели побед над Тревором Бербиком и Майклом Спинксом, но для миллениалов и зумеров Майк Тайсон ассоциируется скорее не с бесчисленными поясами и титулом самого молодого чемпиона мира в тяжелом весе. В последние годы карьеры и после выхода на пенсию обыватели чаще обсуждали его татуировку на лице, тот самый нокаут Зака Галифианакиса в «Мальчишнике» и бесчисленные скандалы.

В автобиографии 2013 года «Неоспоримая правда» Тайсон признался, что в нулевых несколько раз выходил на ринг под кайфом, а допинг-тесты сдавал с помощью фейкового пениса с чистой мочой. Другой проблемой Майка оказалась секс-зависимость, которая развилась после пережитого в детстве абьюза. «В молодости я был животным с деньгами, – рассказал Малыш-Динамит. – Закидывал девушек деньгами, чтобы развлекаться с ними, их матерями, сестрами и кузинами. Это были безумные оргии».

Бокс 53-летний Тайсон показал звериную форму и снова намекнул на камбэк на ринг 11 ЧАСОВ НАЗАД

Ярлык плохого парня приклеился к Тайсону еще в 1992-м, когда его приговорили к шести годам тюрьмы и оштрафовали на 30 тысяч долларов за изнасилование 18-летней Дезире Вашингтон. Через 3,5 года Майка выпустили за хорошее поведение, хотя за решеткой он явно не победил демонов. Даже заключение не остановило боксера от беспорядочных связей – восхищенные фанатки сами навещали ненасытного чемпиона. «Я так много занимался сексом, что из-за усталости даже не ходил в зал, – вспомнил Тайсон. – Сидел в камере целыми днями».

Неудивительно, что такие истории влияли на образ Майка не меньше достижений – по сравнению с ним современные антигерои UFC кажутся безобидными школьниками. Образ эксцентричного гения, который никак не разберется с детскими травмами, только укрепился благодаря странному увлечению – после выхода из тюрьмы Тайсон поселил с собой в особняке трех бенгальских тигров, а позже взял на воспитание маленькую пуму.

Документальный хит Netflix Tiger King показал, что торговля дикими кошками в Штатах – странный и жестокий бизнес, но причуды боксера навредили не только питомцам: однажды его тигр откусил руку перебравшейся через забор девушке, а в другой раз Майк швырнул тренера Джеффа Фенека в клетку с хищником и повернул ключ в замке. «Когда вылез из клетки, пришлось сменить трусы», – пожаловался коуч.

Из-за таких выходок Тайсон по щелчку пальцев превращался в карикатуру на великого спортсмена – он чередовал гениальные бои с неадекватными выходками, которые лишь отвлекали от его наследия. «Я был глуп и не понимал, что дикую кошку невозможно приручить – оправдался экс-чемпион. – Вы можете играть, а она случайно вас убьет». В 2005-м Майк завершил карьеру после трех поражений в пяти боях – последнее случилось в проходном поединке с Кевином Макбрайдом. К тому моменту 38-летний Тайсон разнес столько соперников и покорил столько рекордов, что его заслуги не приуменьшил даже смазанный финал.

Неудивительно, что желание Майка возобновить карьеру вызвало удивление и насмешки – фанаты не понимали, зачем культовому спортсмену позориться в почтенном возрасте и сомневались в его здравомыслии. Тайсон, наоборот, вел себя, будто ему от силы 30: делился видео с тренировок и почти каждый день хвастался формой в интервью. «Боги войны разбудили меня, и я чувствую, что неудержим, – заявил мужчина. – Они зажгли огонь, и я готов снова отправиться на войну».

Активность легенды вызвала две реакции: некоторые попытались отговорить его от необдуманной затеи (например босс UFC Дэйна Уайт и его однофамилец британский тяжеловес Диллиан), другие воспользовались моментом и вызвали Тайсона на бой, чтобы привлечь к себе внимание. «Я люблю Тайсона, но умоляю его не выходить на ринг, – хныкал Дэйна. – Майк, тебе 53 года, пожалуйста, не делай этого. Если дойдет до какого-то безумия, мне придется лезть в петлю, лишь бы он этого не делал». Во вторую группу вошла эклектичная компания готовых героев для боевика категории B: от 48-летнего Шэннона Бриггса до отца Тайсона Фьюри и Олега Тактарова.

Тогда же появились слухи об историческом третьем поединке против Эвандера Холифилда – джентльмена, который дважды побил Майка и в одном из этих боев лишился части уха. Эксперты отнеслись к новостям о камбэке легенд удивительно серьезно и выкатили целый список аргументов, почему возвращение на ринг 50-летних профессионалов – идиотизм. Лидерство среди основных причин захватили две: высокий риск травмы и возможное разочарование от поединка. Зануды беспокоились, что выступление медленного и постаревшего Тайсона испортит впечатление от всех предыдущих достижений.

Бой Майка Тайсона против Эвандера Холифилда Фото: Getty Images

На самом деле анонс Майка – лучшее возможное шоу в условиях пандемии. Легендарный спортсмен отвлек спортивные медиа от бесконечного обсуждения пустых трибун на футболе и других грустных новостей про влияние коронавируса на спорт. Пока Конор Макгрегор отдыхает, уровень трештока на турнирах UFC не дотягивает до лучших перфомансов ирландца. Тайсон занял образовавшуюся нишу, которую в последние годы облюбовали смешанные единоборства: сгенерировал инфоповод, вызвал дискуссию и создал интригу.

«Возвращение Тайсона – идеальная история для локдауна, синтез ностальгии с интернет-сенсацией, – считает колумнист The Guardian Барни Ронэй. – Это лучшая новость для людей вроде меня, которые в заключении пересмотрели его бои, будто мыльную оперу середины 1980-х». Критики камбэка рассуждают так, будто Майк всерьез планирует драться за пояса с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа, хотя он лучше других оценивает возможности и не пойдет на такое самоубийство. Если Малыш-Динамит и вернется на ринг, то наверняка ради выставочного поединка. В таком представлении будет мало спортивной ценности, зато оно оживит воспоминания старшего поколения и объяснит молодежи, за что Тайсона уважают не меньше Лео Месси и других современных кумиров.

Майк Тайсон и Диего Марадона на премьере фильма «Че» Фото: Getty Images

Самому Майку шумиха вокруг камбэка нужна, чтобы доказать себе, насколько он изменился. На пике карьеры он меньше всего напоминал образцового профессионала, зато теперь главный антигерой бокса нулевых отлично себя чувствует, регулярно тренируется и следует режиму. Он больше не эксплуатирует женщин и животных – вместо этого Тайсон занялся благотворительностью. Главная цель его возвращения – не напомнить о себе или переписать историю, а собрать денег для нуждающихся. «Если я выйду на ринг и снова подерусь, то помогу людям и животным, которых мы постоянно обсуждаем, – объяснил чемпион. – Я хочу помочь бездомным и пострадавшим от наркотиков вроде меня».

Во вселенной, где Макгрегор бьется за специальный пояс WBC с Флойдом Мэйуэзером, а Александр Емельяненко нокаутирует Михаила Кокляева, третий бой Тайсона против 57-летнего Холифилда – далеко не самая безумная идея. Майку действительно не к чему стремиться в плане спорта – при всех ошибках молодости в его боксерском величии не усомнятся даже самые принципиальные моралисты. Зато он может показать, что стал лучше в человеческом плане.

После вождения в пьяном виде, конфликтов с промоутерами и вечеринок в стиле рок-звезды самый известный боксер наконец превратился в образец для подражания и несет позитив. Если вы провели вечер за новостями о камбэке Майка Тайсона вместо грустной статистики смертей от COVID-19 или страданий по отменившемуся отпуску, это значит, что Самый жестокий человек в истории уже изменил мир к лучшему.

Отсидеть в СССР и возродить карьеру в США. Советский боксер проиграл Олимпиаду, но остался легендой

Умереть от падения на канаты и изменить спорт. Боксер из США стал оружием против коммунизма

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Бокс «Это ненормально! Россия напала на Украину». Сабо – о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме 18/05/2020 В 12:23