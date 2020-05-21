Майк Тайсон
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Это тоже крутой мужчина, и он обещает великую битву.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс заявил, что выйдет на ринг ради выставочного боя с Майком Тайсоном.
«Я только что говорил с Майком, и мы сделаем это. Это официально. Вы увидите, как это произойдет. Это будет битва и грохот в джунглях. Мы позволим нашим кулакам заговорить», – цитирует 48-летнего Бриггса Fight News.
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- Бриггс исполнил эпизодические роли в нескольких фильмах – в частности, «Плохие парни 2», «Перевозчик 2» и «Безумие».
- 53-летний Тайсон ранее заявил о намерении вернуться в бокс и провести несколько благотворительных боев.
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