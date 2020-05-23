Бокс

Преследовал Кличко, тренирует Логана Пола. Ради кого Тайсон вернется на ринг

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Шэннон Бриггс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

У Майка идеальный оппонент для громкого камбэка.

Детство Шэннона Бриггса было жестким – парень рос в Бруклине, не самом фешенебельном районе Нью-Йорка, и какое-то время даже был бездомным. В 12 лет жизнь круто поменялась – будущий боец по кличке Пушка валял дурака в Бристоль-Парке, когда мимо прошел Майк Тайсон. На тот момент лишь чемпион юношеских олимпийских турниров выглядел настолько круто и грозно, что Бриггса парализовало. Друзья в шутку закричали «а вот и Майк» и разбежались, но Шэннон не мог двинуться с места – позже он объяснил это тем, что был слишком напуган, но отметил: та встреча предопределила его жизнь.

В 17 лет Бриггс начал тренироваться в местном боксерском клубе, к 21 году стал чемпионом США среди любителей, в том же году получив профессиональный статус. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1992 году и принялся набивать стату в поединках с более слабыми соперниками – за 3 года он провел 25 поединков и одержал 25 побед, большинство – нокаутом. Непобедимый боксер не ушел от внимания и киноделов. В 1995-м Бриггс дебютировал в роли актера, появившись в сериале «Нью-Йорк под прикрытием».

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1996 год стал для Шэннона настоящим кошмаром. В марте он потерпел первое поражение в поединке с Дэрроллом Уилсоном, а 4 декабря, в день 25-летия Бриггса, его мать скончалась от передоза героином. Спустя полгода спортсмен вернулся на ринг и начал новый винстрик, но уровень оппонентов стал значительно выше – после пяти боев он вышел на бывшего абсолютного чемпиона Джорджа Формана.

Легендарному тяжеловесу на момент боя было уже 48 лет, но разница в 23 года не помешала ветерану молотить оппонента большую часть поединка. По мнению многих экспертов, именно Форман должен был победить – он нанес больше ударов и бил точнее, но судьи большинством отдали викторию Бриггсу. В 1998-м Пушка вышел на чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Леннокса Льюиса и без шансов слил. В четвертом и пятом раундах Льюис несколько раз отправил соперника на настил, после чего Бриггс запустил левых хук в воздух и рухнул сам – уже окончательно.

Следующие семь лет Шэннон периодически мелькал в кино («Плохие парни 2», «Перевозчик 2»), а на ринге мутузил оппонентов ниже уровнем, насобирав 17 побед нокаутом при двух поражениях. В 2006 году он получил право на бой с чемпионом мира по версии WBO белорусом Сергеем Ляховичем. Тяжеловесы устроили жуткую тягомотину и обменивались осторожными ударами, и после 11 раунда Ляхович минимально лидировал на карточках судей, но в финальной трехминутке Бриггс устроил жару. За 30 секунд до гонга он оправил соперника в нокдаун, но тот поднялся – за секунду до истечения времени поединка Шэннон вышиб Сергея за пределы ринга.

Через год он вышел на обязательную защиту титула против россиянина Султана Ибрагимова – Бриггс набрал максимальный вес в карьере (123,8 кг) и был на 23 кило тяжелее соперника. Американец просто не выдержал темпа, и Ибрагимов методично колотил его весь поединок, закономерно получив судейскую победу и титул. Дальше Шэннона ждал двухлетний перерыв и победа нокаутом в первом раунде поединка с Маркусом Макги. После боя Бриггс провалил допинг-тест и отправился в трехмесячный бан.

В октябре 2010 года Пушка получил поединок с украинцем Виталием Кличко, чемпионом мира по версии WBC. Здесь лучше всего обратиться к цифрам: у Кличко прошли 302 из 727 ударов, у Бриггса – 73 из 316. Каким-то чудом Шэннон простоял до конца 12 раунда, хотя на протяжении последних четырех выступал грушей. Сразу после поединка его госпитализировали в палату интенсивной терапии, где у Бриггса диагностировали переломы носа, левой орбитальной кости и разрыв бицепса левой руки. Спортсмен утверждал, что порвал мышцу еще в первом раунде, но не хотел сниматься с боя – по сути, он простоял полноценный поединок с главным тяжеловесом планеты, боксируя одной рукой.

За головомойкой от Кличко последовала депрессия длиною в три года без боев. Пушка подавал в суд на украинца и промоутеров за невыплаченные премиальные после боя, сам получил штраф за обман своего бывшего пресс-атташе. Именно в этот период он придумал простой, но жутко приедающийся слоган «Ну давай, чемпион» (Let's go Champ), которым подбадривал самого себя и мотивировал для возвращения на ринг – теперь он красуется на фирменном мерче спортсмена и звучит из его уст ежесекундно.

После камбэка в 2014 году он осознал, что делать шоу гораздо забавнее, чем тупо драться. Он начал преследовать Виталия Кличко и настаивать на реванше, продюсируя голливудские наезды на украинца. Сначала он опрокинул его в воду.

А потом съел его обед и принял стакан воды на лысину.

Провокации не привели к бою-реваншу, но Бриггс однозначно не давал о себе забыть. В 2017 году он готовился к сражению за титул чемпиона мира по версии WBA, но за пару недель до боя провалил еще один допинг-тест – уровень тестостерона в его крови превысил норму в восемь раз.

Бриггс по-прежнему развлекается и рубит бабло – готовит блогера Логана Пола к рематчу против KSI (о том, почему это главный поединок в мире единоборств читай тут), подписывает контракт с ассоциацией кулачных боев Bare Knuckle и готовится к бою с Майком Тайсоном, предпочтительная локация – Статуя Свободы в Нью-Йорке. Параллельно 48-летний боксер успел оформить сотрудничество с компанией, продвигающей терапию каннабиноидами. Идеальный оппонент для громкого возвращения.

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