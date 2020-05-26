Бокс

Кличко вспомнил забавную историю, как его сын не хотел идти на день рождения к Шварценеггеру

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Виталий Кличко

Фото: Imago

Автор:Eurosport
час назад

Когда сынишка узнал, что пришел в гости к Терминатору, все изменилось.

Бывший украинский боксер, мэр Киева Виталий Кличко рассказал забавную историю, как он отвел ребенка на день рождения к Арнольду Шварценеггеру.

«Однажды позвонил Арнольд Шварценеггер, поинтересовался по поводу моих планов на ближайшую неделю. Как раз с семьей отдыхал в Лос-Анджелесе. Арнольд пригласил на свой день рождения. Когда начали собираться, сын смотрел мультфильмы. Говорю ему, одевайся, идем в гости к Арнольду Шварценеггеру. Сын начал скулить: «Ни к какому Шварценеггеру не пойду, дайте мне, пожалуйста, мультики досмотреть».

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Хныкал до момента, пока не пришли к Арнольду. Только когда увидел именинника, засиял. Дернул меня за руку и по-детски восторженно прошептал на ухо, мол, папа, что ж ты раньше не сказал, что мы к самому Терминатору в гости идем», – цитирует Кличко Mixsport.pro.

  • Кличко – обладатель званий «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999-2000), по версии журнала The Ring (2004-2005) и WBC (2004-2005, 2008-2013).

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