Бокс

«Мы верим в Бога, но боимся всего на свете». Тайсон признался, что не может дождаться смерти

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Майк Тайсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Железный Майк порассуждал на философские темы.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал о своем отношении к смерти.

«Я знал, что существовала вероятность, что я умру во время тренировки или во время боя. Я знал это. Но я не боялся, так как думал: если кто-то соберется умирать, я буду тем, кто совершит убийство. Уверенность в себе была способом выживания.

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Однако теперь, исходя из моего опыта, исходя из того, во что я верю, что знаю о несуществовании, чем больше я знаю, тем сильнее растет моя готовность умереть. Странно это говорить, но я не могу дождаться [смерти]. Я знаю, что так можно наговорить [смерть] на себя, но я не думаю, что Бог создал нас для того, чтобы мы жили в мире, основанном на страхе.

Он не хотел, чтобы мы были такими, какими мы стали. Мы верим Бога, но боимся всего на свете. Мы не пользуемся шансами, которые нам подбрасывает Бог. С одной стороны, мы хотим встретиться с Богом, с другой – нет. Люди говорят, что с этим придется столкнуться, но на самом деле не хотят иметь с этим никаких дел.

Мы не хотим говорить об этом, но все же мы хотим встретиться с Богом, хотим, чтобы он был добр к нам, когда мы туда доберемся», – цитирует Тайсона Daily Star.

  • Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
  • Железный Майк завершил карьеру в 2005 году.

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