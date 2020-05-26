Майк Тайсон
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Железный Майк порассуждал на философские темы.
Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал о своем отношении к смерти.
«Я знал, что существовала вероятность, что я умру во время тренировки или во время боя. Я знал это. Но я не боялся, так как думал: если кто-то соберется умирать, я буду тем, кто совершит убийство. Уверенность в себе была способом выживания.
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Однако теперь, исходя из моего опыта, исходя из того, во что я верю, что знаю о несуществовании, чем больше я знаю, тем сильнее растет моя готовность умереть. Странно это говорить, но я не могу дождаться [смерти]. Я знаю, что так можно наговорить [смерть] на себя, но я не думаю, что Бог создал нас для того, чтобы мы жили в мире, основанном на страхе.
Он не хотел, чтобы мы были такими, какими мы стали. Мы верим Бога, но боимся всего на свете. Мы не пользуемся шансами, которые нам подбрасывает Бог. С одной стороны, мы хотим встретиться с Богом, с другой – нет. Люди говорят, что с этим придется столкнуться, но на самом деле не хотят иметь с этим никаких дел.
Мы не хотим говорить об этом, но все же мы хотим встретиться с Богом, хотим, чтобы он был добр к нам, когда мы туда доберемся», – цитирует Тайсона Daily Star.
- Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
- Железный Майк завершил карьеру в 2005 году.
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