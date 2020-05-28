Бокс

Тайсон порвал на себе футболку и устроил заварушку на рестлинг-шоу

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Майк Тайсон

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
35 минут назад

Боксер похвастал шикарной формой.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон пришел на рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite и устроил массовую драку.

Тайсон вошел на ринг в компании с экс-чемпионами UFC Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашадом Эвансом. У Майка состоялся не слишком конструктивный и очень наигранный диалог со звездой WWE Крисом Джерико, после чего Тайсон порвал на себе футболку, толкнул собеседника и устроил массовый забив в лучших традициях рестлинга.

Бокс

«Мы верим в Бога, но боимся всего на свете». Тайсон признался, что не может дождаться смерти

ВЧЕРА В 18:41
  • Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
  • Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение.

Преследовал Кличко, тренирует Логана Пола. Ради кого Тайсон вернется на ринг

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Бокс

Стал известен соперник Тайсона по выставочному бою

21/05/2020 В 11:55
Бокс

«Мы верим в Бога, но боимся всего на свете». Тайсон признался, что не может дождаться смерти

ВЧЕРА В 18:41
По теме
Бокс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Бокс

«Мы верим в Бога, но боимся всего на свете». Тайсон признался, что не может дождаться смерти

ВЧЕРА В 18:41
Бокс

Кличко вспомнил забавную историю, как его сын не хотел идти на день рождения к Шварценеггеру

ВЧЕРА В 16:29
Бокс

Преследовал Кличко, тренирует Логана Пола. Ради кого Тайсон вернется на ринг

23/05/2020 В 11:38
Бокс

Стал известен соперник Тайсона по выставочному бою

21/05/2020 В 11:55

Последние видео

Play Icon
Бокс

Головкин и Роллс потренировались перед публикой прямо на улице Нью-Йорка

00:03:46
Play Icon
Play Icon
Бокс

Головкин и Альварес высадились в Лас-Вегасе и начали поджигать

00:00:52
Play Icon
Play Icon
Бокс

Али: полвека спустя

Play Icon
Play Icon
Бокс

Хэй: "Моя жизнь превратилась в кошмар"

Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Удивительная дерзость Чанга в матче с Лендлом в 1989-м – он принимал подачу из середины корта

2 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Рами расторг контракт с «Сочи», агент игрока грозит клубу проблемами с ФИФА

9 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

ВЧЕРА В 12:58
Play Icon
НХЛ

👶🏻🎉У Овечкина родился второй сын, мальчика назвали Ильей

ВЧЕРА В 09:50
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

ВЧЕРА В 05:45
Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

ВЧЕРА В 07:48
Play Icon
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

26/05/2020 В 06:44
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

25/05/2020 В 14:30
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

25/05/2020 В 06:32
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Мы верим в Бога, но боимся всего на свете». Тайсон признался, что не может дождаться смерти
Следующий материалМатчи РПЛ возобновятся со зрителями