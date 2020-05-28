Боксер похвастал шикарной формой.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон пришел на рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite и устроил массовую драку.

Тайсон вошел на ринг в компании с экс-чемпионами UFC Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашадом Эвансом. У Майка состоялся не слишком конструктивный и очень наигранный диалог со звездой WWE Крисом Джерико, после чего Тайсон порвал на себе футболку, толкнул собеседника и устроил массовый забив в лучших традициях рестлинга.

Бокс «Мы верим в Бога, но боимся всего на свете». Тайсон признался, что не может дождаться смерти ВЧЕРА В 18:41

Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).

Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение.

Преследовал Кличко, тренирует Логана Пола. Ради кого Тайсон вернется на ринг

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Бокс Стал известен соперник Тайсона по выставочному бою 21/05/2020 В 11:55