Депутат Госдумы не желает разговаривать с представителями ЛГБТ.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев ответил отказом на просьбу гей-журнала об интервью.

«Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но все же. Меня зовут Артем. Я являюсь главным редактором гей-журнала. Не могли бы вы дать интервью? Хотим с вами поближе познакомиться», – так прозвучал вопрос на сайте Интерскол в рубрике «Задай вопрос Николаю Валуеву».

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«Не надо со мной поближе знакомиться. Исчерпывающую информацию обо мне вы найдете в Википедии. Вот, например, выписка из раздела «Семья»: «Жена Галина Борисовна Валуева (в дев. Димитрова, род. 26 июля 1977), сын Григорий Валуев (род. 26 февраля 2002), дочь Ирина (род. 2 марта 2007 года), сын Сергей Валуев (род. 30 июля 2012 года», – ответил 46-летний экс-боксер.

Валуев – депутат Госдумы РФ VI и VII созывов.

Завершил карьеру в 2009 году, проиграв британцу Дэвиду Хэю.

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