Бокс

«Что с ним не так?» Американский рэпер 6ix9ine побоксировал с девушкой и сбил ее с ног

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6ix9ine

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 33 минут

Даниэль Эрнандес поддерживает репутацию скандального рэп-исполнителя.

Популярный американский рэпер 6ix9ine опубликовал видео, на котором провел шуточный спарринг со своей девушкой.

«Показываю боксерские навыки!» – подписал музыкант ролик, где он, надев боксерские перчатки, бьет завернутую в подушки леди. В финале 6ix9ine явно неспортивным приемом кидает девушку на кучу разноцветных шариков.

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Видео пришлось по вкусу далеко не всем подписчикам рэпера. «Что с ним не так, почему он боксирует со своей девушкой?» – написал один из пользователей. «Дерешься как сучка», – написал другой.

  • 6ix9ine – музыкант, имеющий скандальную репутацию. В 2019 году он признал себя виновным в шантаже, ношении оружия и хранении наркотиков. Его приговорили к двум годам тюремного заключения.
  • Во время карантина 6ix9ine отпустили под домашний арест. На самоизоляции рэпер записал и выпустил клип «GOOBA», который менее чем за месяц собрал более 270 млн просмотров.

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