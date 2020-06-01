Даниэль Эрнандес поддерживает репутацию скандального рэп-исполнителя.

Популярный американский рэпер 6ix9ine опубликовал видео, на котором провел шуточный спарринг со своей девушкой.

«Показываю боксерские навыки!» – подписал музыкант ролик, где он, надев боксерские перчатки, бьет завернутую в подушки леди. В финале 6ix9ine явно неспортивным приемом кидает девушку на кучу разноцветных шариков.

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Видео пришлось по вкусу далеко не всем подписчикам рэпера. «Что с ним не так, почему он боксирует со своей девушкой?» – написал один из пользователей. «Дерешься как сучка», – написал другой.

6ix9ine – музыкант, имеющий скандальную репутацию. В 2019 году он признал себя виновным в шантаже, ношении оружия и хранении наркотиков. Его приговорили к двум годам тюремного заключения.

Во время карантина 6ix9ine отпустили под домашний арест. На самоизоляции рэпер записал и выпустил клип «GOOBA» , который менее чем за месяц собрал более 270 млн просмотров.

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