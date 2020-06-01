6ix9ine
Фото: Instagram
Даниэль Эрнандес поддерживает репутацию скандального рэп-исполнителя.
Популярный американский рэпер 6ix9ine опубликовал видео, на котором провел шуточный спарринг со своей девушкой.
«Показываю боксерские навыки!» – подписал музыкант ролик, где он, надев боксерские перчатки, бьет завернутую в подушки леди. В финале 6ix9ine явно неспортивным приемом кидает девушку на кучу разноцветных шариков.
Боксера, записавшего видео, как надо бить женщин, отстранили от спорта
Видео пришлось по вкусу далеко не всем подписчикам рэпера. «Что с ним не так, почему он боксирует со своей девушкой?» – написал один из пользователей. «Дерешься как сучка», – написал другой.
- 6ix9ine – музыкант, имеющий скандальную репутацию. В 2019 году он признал себя виновным в шантаже, ношении оружия и хранении наркотиков. Его приговорили к двум годам тюремного заключения.
- Во время карантина 6ix9ine отпустили под домашний арест. На самоизоляции рэпер записал и выпустил клип «GOOBA», который менее чем за месяц собрал более 270 млн просмотров.
«Прописать в челюсть, если старушка открыла рот». Боксер создал видеоурок, как бить жен на карантине
Качай приложение Eurosport для iOS или Android