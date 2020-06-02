Бокс

Мэйуэзер перевел семье убитого Джорджа Флойда 88,5 тысячи долларов на похороны

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Флойд Мэйуэзер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

Боксер был заочно знаком с Джорджем.

Непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер перевел семье убитого полицейскими Джорджа Флойда 88,5 тысячи долларов на похоронные услуги.

TMZ опубликовал чек и сообщил, что семья погибшего приняла предложение 43-летнего экс-боксера. Оказывается, Анзел Дженнингс – генеральный дирекор принадлежащего Мэйуэзеру музыкального лейбла TMT – вырос вместе с Джорджем.

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  • В мае в США началась волна протестов и беспорядков после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белокожим полицейским.
  • Известные спортсмены также выходят на протесты.

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