Флойд Мэйуэзер
Фото: Getty Images
Боксер был заочно знаком с Джорджем.
Непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер перевел семье убитого полицейскими Джорджа Флойда 88,5 тысячи долларов на похоронные услуги.
TMZ опубликовал чек и сообщил, что семья погибшего приняла предложение 43-летнего экс-боксера. Оказывается, Анзел Дженнингс – генеральный дирекор принадлежащего Мэйуэзеру музыкального лейбла TMT – вырос вместе с Джорджем.
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- В мае в США началась волна протестов и беспорядков после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белокожим полицейским.
- Известные спортсмены также выходят на протесты.
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