Бокс

Винтажное видео: молодой Тайсон дерется с тигром

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Майк Тайсон дерется с тигром

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 19 минут

Юный Хабиб спарринговался с медведем, молодой Тайсон – с бенгальским тигром.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон обожает бенгальских тигров – у Железного Майка живут сразу три таких животных, каждый тигр стоит около 48 тысяч фунтов (более 4 млн рублей).

Любовь Тайсона к большим кошкам восходит к 90-м: посмотрите спарринг боксера с бенгальским тигром, заснятый в 1996 году. Архивные кадры обнародовал британский таблоид The Sun.

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  • Ранее Тайсон сообщил, что в скором времени вернется на ринг ради благотворительных матчей.
  • Железный Майк завершил профессиональную карьеру в 2006 году. На его счету 56 боев (+50, -6).

«Мы верим в Бога, но боимся всего на свете». Тайсон признался, что не может дождаться смерти

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