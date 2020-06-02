Майк Тайсон дерется с тигром
Фото: Other Agency
Юный Хабиб спарринговался с медведем, молодой Тайсон – с бенгальским тигром.
Легендарный американский боксер Майк Тайсон обожает бенгальских тигров – у Железного Майка живут сразу три таких животных, каждый тигр стоит около 48 тысяч фунтов (более 4 млн рублей).
Любовь Тайсона к большим кошкам восходит к 90-м: посмотрите спарринг боксера с бенгальским тигром, заснятый в 1996 году. Архивные кадры обнародовал британский таблоид The Sun.
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- Ранее Тайсон сообщил, что в скором времени вернется на ринг ради благотворительных матчей.
- Железный Майк завершил профессиональную карьеру в 2006 году. На его счету 56 боев (+50, -6).
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