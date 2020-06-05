Филиппинец хочет отнять у казахстанского боксера пояс в среднем весе.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо хочет драться с Геннадием Головкиным за пояс мирового чемпиона в среднем весе.

«Одна вещь о Мэнни: он хочет побить не просто кого-то, он хочет драться с лучшими. Мэнни, возможно, захочет пойти немного выше и сразиться с GGG или с одним из тех парней, которых считают лучшими. Я бы не советовал ему переходить в средний вес, нет. Это было бы немного сумасшедшим. Но поставить его на бой в полусреднем весе тоже было рискованно... И все получилось очень хорошо для нас», – цитирует тренера боксера Фредди Роуча BoxingScene.

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Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, от наилегчайшего до первого среднего веса.

Головкин в разное время брал титулы среднего веса по версиям WBA, WBC, IBF и IBO.

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