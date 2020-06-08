Мэнни Пакьяо
Фото: Getty Images
Боксер ставит максимальные цели даже в политике.
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо планирует баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщил его бывший промоутер Боб Арум.
«Мэнни Пакьяо будет первым президентом-боксером, которого мы получим. Я созванивался с ним, и он сказал: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году, и когда я выиграю, я хочу, чтобы ты был на моей инаугурации», – цитирует Арума The Sun.
Бокс
Пакьяо может подраться с Головкиным ради титула чемпиона мира в девятой весовой категории
05/06/2020 В 18:45
- Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.
- 41-летний боксер ведет активную политическую деятельность с 2007 года.
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Бокс
Промоутер из Гонконга: «Мэйуэзер сосредоточен на реванше с Пакьяо»
11/10/2019 В 12:44
Бокс
Отказался от миллиона долларов и умер от пули киллера. Советский боксер, которого хотел тренер Али
ДЕНЬ НАЗАД
По теме