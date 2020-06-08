Боксер ставит максимальные цели даже в политике.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо планирует баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщил его бывший промоутер Боб Арум.

«Мэнни Пакьяо будет первым президентом-боксером, которого мы получим. Я созванивался с ним, и он сказал: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году, и когда я выиграю, я хочу, чтобы ты был на моей инаугурации», – цитирует Арума The Sun.

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Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

41-летний боксер ведет активную политическую деятельность с 2007 года.

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