Бокс

Гвоздик завершил карьеру

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Экс-чемпион WBC Александр Гвоздик

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

33-летний украинец решил сосредоточиться на бизнесе.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик из Украины ушел из бокса.

«Да, Александр Гвоздик завершил карьеру. Удачи тебе на новом поприще, я был рад представлять твои интересы», – объявил менеджер боксера Эгис Климас в инстаграме.

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«Он очень умный человек. Он понял, что ему будет не очень удобно совмещать бизнес и бокс. Нужно было сосредоточиться на 100 процентов либо на спорте, либо на бизнесе. Он сделал такой выбор», – сообщил позже Климас ESPN.

  • 33-летний Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012, провел 18 боев и одержал 17 побед (14 – нокаутом).
  • В последнем бою 19 октября 2019-го Александр проиграл Артуру Бетербиеву и потерял пояс WBC.

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