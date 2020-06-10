33-летний украинец решил сосредоточиться на бизнесе.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик из Украины ушел из бокса.

«Да, Александр Гвоздик завершил карьеру. Удачи тебе на новом поприще, я был рад представлять твои интересы», – объявил менеджер боксера Эгис Климас в инстаграме.

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«Он очень умный человек. Он понял, что ему будет не очень удобно совмещать бизнес и бокс. Нужно было сосредоточиться на 100 процентов либо на спорте, либо на бизнесе. Он сделал такой выбор», – сообщил позже Климас ESPN.

33-летний Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012, провел 18 боев и одержал 17 побед (14 – нокаутом).

В последнем бою 19 октября 2019-го Александр проиграл Артуру Бетербиеву и потерял пояс WBC.

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