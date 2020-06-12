Вирджиния Фукс
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Еще один кейс на заметку русским спортсменам.
Боксер из Америки Вирджиния Фукс оправдана антидопинговым агентством США по делу об употреблении запрещенных препаратов.
В релизе USADA сообщается, что допинг попал в пробу спортсменки после полового контакта. Установлено, что лекарства, в которых содежались запрещенные кодексом ВАДА препараты, без ведома Фукс принимал ее бойфренд.
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«Мы твердо убеждены, что этот случай и другие подобные ему, вроде передачи запрещенных веществ через мясо или рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение», – заявил глава USADA Трэвис Тайгарт.
- 32-летняя Фукс – бронзовый призер ЧМ-2018 в весовой категории до 51 кг.
- Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на метаболит летрозола.
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