Еще один кейс на заметку русским спортсменам.

Боксер из Америки Вирджиния Фукс оправдана антидопинговым агентством США по делу об употреблении запрещенных препаратов.

В релизе USADA сообщается, что допинг попал в пробу спортсменки после полового контакта. Установлено, что лекарства, в которых содежались запрещенные кодексом ВАДА препараты, без ведома Фукс принимал ее бойфренд.

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«Мы твердо убеждены, что этот случай и другие подобные ему, вроде передачи запрещенных веществ через мясо или рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение», – заявил глава USADA Трэвис Тайгарт.

32-летняя Фукс – бронзовый призер ЧМ-2018 в весовой категории до 51 кг.

Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на метаболит летрозола.

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