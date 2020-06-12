Бокс

Призера ЧМ-2018 оправдали по допинговому делу – препарат попал в ее организм во время секса

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Вирджиния Фукс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
37 минут назад

Еще один кейс на заметку русским спортсменам.

Боксер из Америки Вирджиния Фукс оправдана антидопинговым агентством США по делу об употреблении запрещенных препаратов.

В релизе USADA сообщается, что допинг попал в пробу спортсменки после полового контакта. Установлено, что лекарства, в которых содежались запрещенные кодексом ВАДА препараты, без ведома Фукс принимал ее бойфренд.

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«Мы твердо убеждены, что этот случай и другие подобные ему, вроде передачи запрещенных веществ через мясо или рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение», – заявил глава USADA Трэвис Тайгарт.

  • 32-летняя Фукс – бронзовый призер ЧМ-2018 в весовой категории до 51 кг.
  • Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на метаболит летрозола.

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