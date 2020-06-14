Лучший боксер 70-х Василий Соломин родился в бараке, ярко сверкнул и умер в нищете.

«Слышь, щенок! Прикрути звук, тебя слишком много», – фыркнул на боксера Соломина грузный увалень со шрамом. Публика в пермском ресторане «Центральный» затихла в ожидании больших неприятностей – наехавший на спортсмена товарищ высоко стоял в криминальной иерархии города. Его двое друзей добавили к словам босса еще пару колких реплик, за что боксер их крепко помял. Василий сломал главарю челюсть, другому бандиту организовал смещение носовой перегородки, а третий убежал. Соломина забрали в отделение милиции, где чемпион Европы просидел всю ночь в наручниках.

Тренер боксера Юрий Подшивалов с трудом замял дело. Он пообещал комиссару города, что Соломин привезет с чемпионата мира-1974 в Гаване золотую медаль. «Смотри, Юра, если твой парень проиграет, то мы его посадим», – услышал тренер от генерала и содрогнулся. Подшивалов с трудом представлял, что Вася победит таких монстров, как румын Куцов и кубинец Эчайде, но боксер не подвел поручившегося за него Батю, как он называл тренера.

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На Кубе Соломин совершил невероятное. Обладавший убийственным, не уступавшим тяжеловесам хуком справа Василий не только побил всех соперников в категории до 54 кг, но и выиграл все бои нокаутом. Пермяк совершил знаковое достижение, став первым в истории советским чемпионом мира – Фидель Кастро вручил 21-летнему спортсмену золотую медаль и трофей Радьяра Рассела как самому техничному боксеру.

Подшивалов наткнулся на таланта случайно – он возвращался домой и встретил компанию куривших на детской площадке подростков. Тренер буркнул парням: «Лучше бы боксом занялись, чем курить». Лидера шпаны это зацепило, он подошел к урне, демонстративно бросил в нее пачку папирос и заявил о готовности приступить к тренировкам. На следующий день 16-летний Вася Соломин пришел в зал, а тренер заметил, что под тоненьким пальто у него не было ничего кроме майки. «Спустя месяц я оценил огромные перспективы парня и отправился к нему домой. Он жил в бараке в ужасных условиях с матерью, братом и отцом-алкоголиком», – вспоминал тренер.

Резкий, взрывной, обладавший стойким характером Соломин выполнил норматив мастера спорта всего за полгода. В 18 лет Вася выиграл чемпионат СССР, а еще через год в Бухаресте завоевал золото первенства Европы и отправился на Олимпийские игры-1972 в Мюнхен. Самородок рассчитывал на первое место и в Германии, но все испортил теракт – диверсия палестинской группировки «Черный сентябрь» унесла жизни 17 человек. Представители советской делегации были убеждены в отмене Игр и разрешили спортсменам расслабиться по полной.

«Я никогда не видел такого изобилия еды, – вспоминал Соломин. – Впервые в жизни попробовал ананасы, съел в тот вечер аж два! Наелся до отвала, а после ужина узнал, что Олимпиада продолжается и мне завтра выходить на ринг. Встал на весы и ужаснулся – почти 60 кг, а я боксировал в категории до 54 кг». Всю ночь боксер провел в бане и выпил несколько таблеток слабительного. Каким-то чудом Василий сделал вес, но на ринге его шатало, и фаворит турнира проиграл по очкам в четвертьфинале американцу Рикардо Каррерасу. Соломин долго отходил от того поражения, считая его несправедливым из-за нечестного судейства.

Завоеванное спустя два года золото Гаваны избавило боксера от неприятностей с органами, укрепило в статусе одного из топовых боксеров эпохи и усилило ощущение вседозволенности за пределами ринга. Соломин вел себя надменно, не переносил критику и слетал с катушек после употребления алкоголя. Под его действием он превращался в совершенно неуправляемого человека, способного на любую глупость.

Вася нахамил Подшивалову после того как выведший его на высший уровень тренер рекомендовал повременить с женитьбой накануне Олимпиады-1976. Юрий считал, что боксер не сможет сконцентрироваться на задаче, и тогда Соломин психанул и перешел к тренеру Виктору Агееву. В Монреале пермяк взял лишь бронзу, и это его надломило – спортсмен все чаще нарушал режим и смазал карьеру.

Весной 1977-го боксер в третий раз подряд выиграл чемпионат СССР и готовился к чемпионату Европы, особо не напрягаясь. После тренировок Соломин покидал пределы базы и возвращался под утро крепко выпившим. Однажды боксера в таком состоянии подкараулил старший тренер Алексей Киселев и сделал замечание – вместо ответа Вася врезал ему по печени и погнался за вторым тренером Борисом Гранаткиным. От расправы того спасла стальная дверь в тренерской комнате.

Киселев после разговора с Агеевым простил Соломина, и тот должен был лететь на ЧЕ, но уверенность Васи в успешном разрешении конфликта пропала, когда в аэропорту к нему подошли люди в штатском и сказали: «Пройдемте». Подробную жалобу на боксера написал Гранаткин – в результате, на чемпионат Европы в легком весе никто не поехал, а Соломину с тех пор запретили покидать пределы родины. «Он все делал до упора, – рассказал в книге «Последний классик» врач сборной Союза Виктор Ульянов. – Пил, хотя ему нельзя было прикасаться к спиртному. Но и тренировался с такой же запойной самозабвенностью. С тем же обязательным максимализмом он и в койку с женщинами прыгал».

После перекрытия кислорода Соломин разочаровался в боксе и завершил карьеру в 26 лет. Один из самых ярких спортсменов 70-х подался в тренеры, но особо не преуспел. Та самая жалоба Гранаткина не дала Василию открыть боксерский клуб в Москве, после чего он окончательно спился. Чемпион мира устроился дворником в ЖЭК и совсем пропал – почти полностью потерявший слух Соломин неделями не появлялся дома.

Страна вспомнила о боксере в 1983-м. Двое рецидивистов ограбили квартиру доктора наук и на допросах заявили, что третьим был Соломин – якобы, он вырубил хозяина квартиры за бутылку. Василия арестовали и, несмотря на противоречивые показания пострадавшего и свидетелей, присудили 10 лет тюрьмы строгого режима с конфискацией имущества. Ежедневные избиения следователями в СИЗО в неудачных попытках вытянуть из боксера признание подкосили и без того слабое здоровье Соломина.

Чемпион отсидел в тюрьме четыре года и вышел благодаря журналистке Валентине Верстовой, которая написала статью «Глухая защита». В ней она выдвинула версию, что судебная система подогнала решение под задачу и усадила за решетку невиновного человека. Дело отправили на дорасследование и вскоре Соломина освободили и реабилитировали.

Но было уже поздно – из тюрьмы 40-летний спортсмен вышел полной развалюхой. Подшивалов помог другу с работой, он судил матчи чемпионата России, но прожил на свободе всего пять лет. Чемпион умер от пневмонии, с которой не справился его ослабленный организм. В Перми в честь великого боксера названа улица.

Несгибаемый характер и максимализм привели Соломина на вершину мирового бокса, но они же помешали ему избежать опрометчивых и глупых решений за пределами ринга. Легендарный боксер здорово находил слабости у соперников и отказывался замечать собственные – плохую наследственность, эгоизм и нежелание работать над ошибками.

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