Бокс

Макгрегор попытался увести у Мэйуэзера тренера прямо перед боем

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Флойд Мэйуэзер, Нейт Джонс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Нейт Джонс отказался от огромной суммы и сохранил верность другу.

Тренер Флойда Мэйуэзера Нейт Джонс рассказал, что Конор Макгрегор пытался переманить его в свой тренерский штаб незадолго до поединка.

«Флойд не знает об этом, но мне позвонили люди Конора Макгрегора с предложением работать в его углу – и я повесил трубку. Они позвонили, я говорю: «Как дела?» Они мне: «Чувак, он хочет, чтобы ты был в его углу. Мы заплатим 1,5 млн долларов – что угодно, называй любые условия». И я повесил трубку», – рассказал Джонс в подкасте Rocky Road.

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  • Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.
  • Мэйуэзер и Джонс вместе выступали за олимпийскую сборную США.
  • Нейт вошел в тренерский штаб Флойда сразу после завершения карьеры.

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