Флойд Мэйуэзер, Нейт Джонс
Фото: Getty Images
Нейт Джонс отказался от огромной суммы и сохранил верность другу.
Тренер Флойда Мэйуэзера Нейт Джонс рассказал, что Конор Макгрегор пытался переманить его в свой тренерский штаб незадолго до поединка.
«Флойд не знает об этом, но мне позвонили люди Конора Макгрегора с предложением работать в его углу – и я повесил трубку. Они позвонили, я говорю: «Как дела?» Они мне: «Чувак, он хочет, чтобы ты был в его углу. Мы заплатим 1,5 млн долларов – что угодно, называй любые условия». И я повесил трубку», – рассказал Джонс в подкасте Rocky Road.
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- Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.
- Мэйуэзер и Джонс вместе выступали за олимпийскую сборную США.
- Нейт вошел в тренерский штаб Флойда сразу после завершения карьеры.
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