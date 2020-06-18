Нейт Джонс отказался от огромной суммы и сохранил верность другу.

Тренер Флойда Мэйуэзера Нейт Джонс рассказал, что Конор Макгрегор пытался переманить его в свой тренерский штаб незадолго до поединка.

«Флойд не знает об этом, но мне позвонили люди Конора Макгрегора с предложением работать в его углу – и я повесил трубку. Они позвонили, я говорю: «Как дела?» Они мне: «Чувак, он хочет, чтобы ты был в его углу. Мы заплатим 1,5 млн долларов – что угодно, называй любые условия». И я повесил трубку», – рассказал Джонс в подкасте Rocky Road.

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Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Мэйуэзер и Джонс вместе выступали за олимпийскую сборную США.

Нейт вошел в тренерский штаб Флойда сразу после завершения карьеры.

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