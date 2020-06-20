2 российских боксера победили в челлендже «Бой с тенью»

Актер Денис Никифоров из фильма «Бой с тенью»
Фото: Instagram
Во время пандемии спортсмены развлекали себя как могли.
Два российских боксера стали победителями челленджа по бою с тенью, который был организован с подачи президента нидерландской национальной федерации Бориса ван дер Ворста.
Условия конкурса #ShadowBoxingChallenge предлагают боксерам из Европы показать атакующие и защитные приемы ведения боя.
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Макгрегор попытался увести у Мэйуэзера тренера прямо перед боем
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Федерация бокса России сообщает, что в возрастной категории до 14 лет победил Всеслав Степанов, а среди боксеров старше 40 лет первенствовал Иван Филипов. Чемпион России 2019 года Имам Хатаев стал вторым в категории «Элита», Гайдар Мутаев взял бронзу в категории 40+.
- Челлендж запустили, чтобы поднять активность боксеров во время пандемии коронавируса.
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