Бокс

Головкин рассказал, когда уйдет из спорта

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Геннадий Головкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Казахстанский боксер назвал несколько факторов, влияющих на его решение.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о ближайших планах.

«Планы на один, два или три года? Тяжело сказать. Ситуация, в которой я нахожусь, меня устраивает, получаю удовольствие от той работы, что делаю. Позиция семейная и связанная с личной жизнью не притягивает меня назад. У меня еще есть время заняться боксом, и я получаю от этого определенное удовольствие, наслаждение. Как только это закончится – однозначно закончу со всем. Или если почувствую какие-то проблемы со здоровьем будут. Конечно, закончу», – рассказал Головкин ютьюб-каналу Matchroom Boxing.

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  • Головкин в разное время брал титулы среднего веса по версиям WBA, WBC, IBF и IBO.
  • Статистика Головкина – 40 побед, ничья и поражение в двух поединках с Саулем Альваресом.

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