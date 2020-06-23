Тайсон показал очередную устрашающую тренировку – от скорости его ударов кружится голова

Майк Тайсон
Фото: Getty Images
Напомним, дедушке Майку 53 года.
Американский боксер Майк Тайсон выложил новое видео с тренировки.
53-летний спортсмен вышел с пенсии и набрал нереальные кондиции – скорости ударов Майка позавидуют многие более молодые боксеры.
Бокс
Винтажное видео: молодой Тайсон дерется с тигром
02/06/2020 В 19:13
- Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
- Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение.
«Застал их в постели, он умолял не бить его». Жена Тайсона изменила боксеру с Брэдом Питтом
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Бокс
Тайсон порвал на себе футболку и устроил заварушку на рестлинг-шоу
28/05/2020 В 13:53
Бокс
«Застал их в постели, он умолял не бить его». Жена Тайсона изменила боксеру с Брэдом Питтом
20 ЧАСОВ НАЗАД
По теме