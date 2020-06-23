Бокс

Тайсон показал очередную устрашающую тренировку – от скорости его ударов кружится голова

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Майк Тайсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Напомним, дедушке Майку 53 года.

Американский боксер Майк Тайсон выложил новое видео с тренировки.

53-летний спортсмен вышел с пенсии и набрал нереальные кондиции – скорости ударов Майка позавидуют многие более молодые боксеры.

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  • Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
  • Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение.

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