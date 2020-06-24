Бокс

Сын Мохаммеда Али – о BLM: «Отец назвал бы их дьяволами и сказал, что все жизни имеют значение»

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Мохаммед Али

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 23 минут

Нетипичный спич Мохаммеда Али-младшего.

Сын легендарного боксера Мохаммеда Али заявил, что его отец осудил бы движение Black Lives Matter и назвал бы его расистским, несмотря на то, что боролся с расизмом всю жизнь. По мнению Али-младшего, Мохаммеду было бы противно из-за того, что протесты после смерти Джорджа Флойда превратились в мародерство и грабежи.

«Можно протестовать мирно. Отец назвал бы их дьяволами и сказал, что все жизни имеют значения. Дело не в черных жизнях, белых или китайских, а во всех жизнях, в жизнях каждого. Бог любит всех и никогда никого не выделяет. Убийство – это неправильно, кто бы то ни был.

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Полиция не просыпается с мыслями «Сегодня я убью белого человека». Они просто пытаются вернуться домой к семье. Офицер ошибся, убив это человека, но люди не понимают, что все гораздо сложнее. Парень сопротивлялся аресту, а офицер делал свою работу, но использовал неправильную тактику.

Протестующие ничем не отличаются от террористов-мусульман и должны получить то, что заслуживают. Они избивают невинных людей, громят полицейские участки и магазины. Они террористы, потому что терроризируют общество. Я согласился бы с мирными протестами, но Black Lives Matter не мирный протест», – цитирует Мохаммеда Али-младшего New York Post.

  • К протестам Black Lives Matter присоединились некоторые известные спортсмены.
  • Статистика Али – 56 побед и 5 поражений.
  • Экс-боксер умер в 2016 году в 74 года.

История великого фото: Мохаммед Али и удар-фантом

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