Бокс

Франко сенсационно победил Молони и стал новым чемпионом по версии WBA

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Джошуа Франко и Эндрю Молони

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
8 минут назад

Судьи единогласно отдали пояс 24-летнему американцу.

В Лас-Вегасе завершился бой между чемпионом мира по версии WBA Эндрю Молони и претендентом на титул Джошуа Франко.

После первого раунда 24-летний Франко перехватил инициативу у соперника и диктовал свои условия. Молони с трудом выстоял до гонга – у него было разбито лицо, в 11-м раунде его отправили в нокдаун. Судьи отдали победу Франко единогласным решением с результатом 115-112, 114-113, 114-113.

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  • Франко стал чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе.
  • Победа дала ему право на бой с Романом Гонсалесом, чемпионом во втором наилегчайшем весе.

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