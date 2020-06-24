Франко сенсационно победил Молони и стал новым чемпионом по версии WBA

Судьи единогласно отдали пояс 24-летнему американцу.

В Лас-Вегасе завершился бой между чемпионом мира по версии WBA Эндрю Молони и претендентом на титул Джошуа Франко.

После первого раунда 24-летний Франко перехватил инициативу у соперника и диктовал свои условия. Молони с трудом выстоял до гонга – у него было разбито лицо, в 11-м раунде его отправили в нокдаун. Судьи отдали победу Франко единогласным решением с результатом 115-112, 114-113, 114-113.

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Франко стал чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Победа дала ему право на бой с Романом Гонсалесом, чемпионом во втором наилегчайшем весе.

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