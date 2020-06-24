Бокс

47-летний Де Ла Хойя намекнул на возвращение – но сначала он оценит камбэк Тайсона

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Оскар Де Ла Хойя

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Кажется, легенды бокса устроили флэшмоб.

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя намекнул на возможное возвращение на ринг.

«Хочу посмотреть, что в первую очередь сделает Майк Тайсон. Я тренировался и поддерживал форму, но, очевидно, я не в тех кондициях, чтобы драться 12 раундов. Но уверен, что смогу добраться до этого уровня. Посмотрим. Хочу увидеть Тайсона в деле – его рефлексы, сможет ли он продержаться 3-4 раунда. Оценю это, а потом решу сам.

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Я действительно это обдумываю. Неважно, с кем драться. С кем-то лучшим в своем весе – среднем, первом среднем, полусреднем. С любым топ-боксером из этих дивизионов. Это не имеет большого значения», – цитирует 47-летнего Де Ла Хойю The Ring.

  • Статистика Де Ла Хойи в профессиональном боксе – 39 побед (30 – нокаутом) и 6 поражений.
  • Ранее о возвращении на ринг для проведения благотворительных поединков намекнули 53-летний Майк Тайсон и 57-летний Эвандер Холифилд.

Тайсон показал очередную устрашающую тренировку – от скорости его ударов кружится голова

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