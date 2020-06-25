Терпеть избиения отчима и боксировать с бомжом в России. Путь Микки Рурка из гангстера в легенды

В любом альфа-самце прячется зареванный ребенок.

«Я изменился. Но внутри меня есть то, что не изменится никогда. И если я на секунду ослаблю хоть одну пуговицу, ад вырвется наружу», – говорил Микки Рурк. О каком аде может идти речь, если ты один из самых успешных актеров в истории кино? Если твоими любовницами были красивейшие женщины мира? Если ты молодящийся богатый старик, внешность которого утонула в пластических операциях? Да, в последние годы старина Рурк скатился до откровенной халтуры с названиями в стиле «Боевые свиньи». Но в целом он должен быть счастлив суперкарьерой и жизнью. Или нет?

Последний всплеск интереса к актеру пришелся на конец 00-х/начало 10-х. Потрясающий фильм Даррена Аронофски «Рестлер» вернул Микки из шлако-фильмов на пик славы – Шейн Блэк даже взял его на роль главного злодея в «Железном человеке-2». Рурк тешился новой волной успеха и дошел до смешного: в 2014-м в «Лужниках» 62-летний старик провел выставочный боксерский бой и нокаутировал 29-летнего парня. А потом выяснилось, что против актера и бывшего бойца выставили отмытого бомжа Эллиота Сеймура. Разве это поведение настоящего героя? Нет, но и героем Рурк никогда не был.

Бокс Микки Рурк запросил миллион долларов за бой с челябинским журналистом 06/12/2014 В 10:53

Микки Рурк Фото: Eurosport

Почти весь гонорар за его лучший фильм – «Рестлер» – ушел кредиторам, потому что к 2008-му Рурк спустил состояние на девушек, мотоциклы, особняки и парикмахеров. Но и этого хита могло не быть: сценарий фильма придирчивому Микки не понравился. Психотерапевт открыл актеру глаза, проведя параллель между ним и главным героем Рэнди, состарившейся суперзвезды рестлинга. Персонаж борется за полставки в супермаркете, его унижает менеджер, над ним смеются зрители – это же сам Микки! Два месяца актер усиленно тренировался с весами и три месяца проходил курс обучения в школе рестлеров. За роль о своей боли он получил награды «Золотой глобус» и BAFTA лучшему актеру, номинацию на «Оскар» (проиграл фильму про гея с Шоном Пенном). «Рестлер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля за лучший фильм – по правилам фестиваля, нельзя отдавать все награды одному фильму, а так Рурк получил бы и личный приз. Все потому, что Микки четко осознал: как и у главного героя «Рестлера», у него осталось только одно – ностальгия.

А воспоминаний Рурку хватало. В конце 80-х он был самым высокооплачиваемым актером мира – гонорары меньше миллиона баксов даже не рассматривались. Он отказывался от фильмов, которые пачками брали «Оскары» («Человек дождя», «Общество мертвых поэтов», «Молчание ягнят», «Криминальное чтиво»). Но не из-за жадности – актер просто не видел себя в этих фильмах.

В 80-е и 90-е боевики захватили однотипные герои: перекаченные громилы с плоскими характерами и плохим английским. Микки стал первым экранным подлецом, которого любили не меньше, чем Арни и Слая. Названия самых удачных, по мнению Микки, фильмов все говорят о его герое: «Пьянь», «Отходная молитва», «Простак», «9 с половиной недель», «Пуля», «Сердце ангела». Его герой – человек, загнанный на дно, растоптанный жизнью и обстоятельствами. Но дающий сдачи, ищущий справедливость и свободу любой ценой. И ему верили, потому что Микки чертовски хорошо разбирался в том, что играет.

В 30 лет он еще был одним из сотен никому не нужных актеров, которые скитались по Америке и подрабатывали чем придется. Микки Рурк рыл канавы для прокладки кабелей, торговал картошкой, чистил бассейны и охранял гей-клуб. А еще он продавал наркотики, что довело его до самого края: как и герои его будущих хитов, он ввязался в перестрелку и едва не погиб. Это событие перевернуло жизнь Рурка и привело в одну из лучших актерских школ Нью-Йорка. Такой необычный выбор неудачливый гангстер сделал, потому что к 23 годам умел и любил только две вещи: играть на сцене и месить соперников в ринге.

Рурк попал в бокс в 12 лет. В начале 90-х он провел восемь профессиональных боев, победив шесть раз и не проиграв ни разу. И эти матчи – не постановка, как в Москве с бомжом. Микки действительно искал себя. «Я выхожу на ринг, потому что борюсь с саморазрушением. Я не уважаю себя как актера. Поэтому занимаюсь делом, которое у меня действительно получается хорошо», – говорил он. Кроме миллионных гонораров, бои принесли ему четыре сотрясения мозга, раздробленную скулу, пять переломов носа и шесть – руки, паралич пальцев. Один из самых красивых актеров Голливуда изуродовал лицо боями, что и привело к череде пластических операций – не только желание казаться моложе, чем есть. Бокс превратился для Рурка защитой от глубоких травм, куда серьезнее сломанного носа – актер чувствовал себя слабым и искал силы, чтобы не дать в обиду любимых людей.

Микки Рурк Фото: Eurosport

Дело в том, что его мать бросила отца, который и подарил сыну ласковую кличку Микки. Женщина переехала с тремя детьми в Майами и сошлась с бывшим полицейским с пятью детьми. Отчим бил и Микки, и его брата с сестрой, и мать. «Он имел обыкновение отпускать мне подзатыльники по поводу и без повода, просто потому что ему так хотелось. Он был большой, очень большой и подлый. Он поднимал руку и на мою мать. Я ненавидел ублюдка за то, что он обижал ее, за то, что она его боялась. Долгие годы я мечтал только о том, чтобы как-нибудь отомстить ему», – вспоминал Микки. Как и все подростки, он искал защиту в протесте: назло копу-отчиму Рурк дружил исключительно с бандитами, сутенерами и драг-дилерами. А силу для мести искал в районном зале бокса. От кровопролития его спас театр: Рурк еще в школе попал в кружок и научился превращать свою боль в боль персонажей. И это дает ответы на все вопросы, заданные в первом абзаце.

В конце седьмого десятка Микки Рурк – все еще избитый и брошенный ребенок. Поэтому он отчаянно хотел заслужить любовь всю свою жизнь. Когда получал от отчима, пробивался на сцену через перестрелки и наркоторговлю, спускал гигантские гонорары на любвеобильных женщин, разрывал душу в «Рестлере», делал пластику, дрался с бомжом, соглашался на съемки во всем подряд, хотя раньше отказывался от оскароносных ролей.

Говорят, что каждый мужчина – это выживший мальчик. В случае с Микки этот мальчик отчаянно хотел похвалы и оценки. Каждый из хитов Рурка – не просто героический боевик о плохом парне: на экране Микки чуть-чуть ослабляет одну пуговицу, чтобы каждый из нас увидел, какой ад таится внутри.

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