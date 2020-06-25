Проба Б чемпиона мира по боксу Беспутина дала положительный результат

Александр Беспутин
Фото: Getty Images
В первой пробе непобежденного боксера был найден аналог анаболических стероидов.
Допинг-проба Б чемпиона мира по боксу по версии WBA Александра Беспутина дала положительный результат.
«Есть документальное подтверждение – проба Б показала тот же результат, что и проба А», – заявил в комментарии ТАСС представитель команды боксера Раджаба Бутаева, после боя с которым 29-летний Беспутин сдал первый положительный тест.
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Менеджер Беспутина Эгис Климас сказал, что пока не получил результаты пробы Б.
- В декабре 2019 года Беспутин победил Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA.
- В пробе А был найден лигандрол – селективный модулятор андрогенных рецепторов, схожий с анаболическими стероидами.
- Боксер начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.
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