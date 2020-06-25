Бокс

Проба Б чемпиона мира по боксу Беспутина дала положительный результат

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Александр Беспутин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

В первой пробе непобежденного боксера был найден аналог анаболических стероидов.

Допинг-проба Б чемпиона мира по боксу по версии WBA Александра Беспутина дала положительный результат.

«Есть документальное подтверждение – проба Б показала тот же результат, что и проба А», – заявил в комментарии ТАСС представитель команды боксера Раджаба Бутаева, после боя с которым 29-летний Беспутин сдал первый положительный тест.

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Менеджер Беспутина Эгис Климас сказал, что пока не получил результаты пробы Б.

  • В декабре 2019 года Беспутин победил Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA.
  • В пробе А был найден лигандрол – селективный модулятор андрогенных рецепторов, схожий с анаболическими стероидами.
  • Боксер начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

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