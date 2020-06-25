Британское издание составило рейтинг тяжеловесов и назвало Валуева ужасным боксером

Николай Валуев
Фото: Getty Images
Других российских боксеров оценили выше.
Британское издание Sport Bible составило рейтинг чемпионов мира по боксу в тяжелой весовой категории. Боксеров разбили на семь категорий: лучшие на все времена, элита, переоцененные, хорошие, среднего уровня, ужасные, не боксеры.
Наивысшие места в рейтинге заняли Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший. Виталий Кличко и Тайсон Фьюри вошли в элиту, Майка Тайсона и Владимира Кличко назвали переоцененными. Боксерами среднего уровня посчитали Султана Ибрагимова и Олега Маскаева из России.
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В список ужасных боксеров попал чемпион мира по версии WBA Николай Валуев. Худшими (не боксерами) признали Чарльза Мартина и Брюса Сэлдона.
- Валуев объявил о завершении карьеры в 2009 году.
- После он стал депутатом Госдумы от «Единой России».
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