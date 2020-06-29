Бокс

Тайсон боксирует в перчатках со смайлом улыбки по такой же груше – этому есть объяснение

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Майк Тайсон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 13 минут

Майк подписал новый контракт.

Прославленный американский боксер Майк Тайсон показал очередную тренировку – на этот раз она проходит в необычном антураже.

На боксерской груше желтого цвета изображен смайл улыбки, на перчатках 53-летнего боксера – тоже. Выбор объясняется просто – Майк подписал контракт с брендом одежды Chinatown Market, который использует в дизайне именно желтый.

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Тайсон поучаствует в разработке футболок, худи и шорт. «Я очень рад сотрудничеству с брендом и буду рад показать поклонникам, что мы создали вместе с точки зрения контента и продукта», – цитирует боксера The Sun.

  • Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
  • Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.

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