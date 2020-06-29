Тайсон боксирует в перчатках со смайлом улыбки по такой же груше – этому есть объяснение

Майк Тайсон
Фото: Instagram
Майк подписал новый контракт.
Прославленный американский боксер Майк Тайсон показал очередную тренировку – на этот раз она проходит в необычном антураже.
На боксерской груше желтого цвета изображен смайл улыбки, на перчатках 53-летнего боксера – тоже. Выбор объясняется просто – Майк подписал контракт с брендом одежды Chinatown Market, который использует в дизайне именно желтый.
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Тайсон поучаствует в разработке футболок, худи и шорт. «Я очень рад сотрудничеству с брендом и буду рад показать поклонникам, что мы создали вместе с точки зрения контента и продукта», – цитирует боксера The Sun.
- Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
- Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.
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