Алчный бизнесмен и Дон Кинг нажились на недалеком боксере.

Президентскую предвыборную гонку Дональда Трампа в 2015-м сопровождала череда скандалов – от оскорбления женщин до требования установить запрет на участие в выборах людей, родившихся за пределами США. Похожие грязные приемы Дональд успешно применял задолго до того, как стал 45-м президентом Штатов, в том числе и в спорте. Самым известным стал боксерский поединок между Эвандером Холифилдом и Джорджем Форманом 19 апреля 1991 года.

Боксеры разных поколений схлестнулись в Атлантик-Сити неподалеку от принадлежавшего Трампу развлекательного комплекса «Тадж-Махал». За возможность провести бой на своей территории миллиардер выложил 11 млн долларов. Эксперты считали, что Трамп существенно переплатил, но незадолго до схватки всплыли истинные причинные щедрости – благодаря хорошим связям в Конгрессе США Дональд узнал о готовящейся операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Он включил в контракт боя пункт, согласно которому в случае участия Штатов в войне, сумма выплат уменьшалась вдвое.

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Джордж Форман, Дональд Трамп и Эвандер Холифилд перед «Битвой поколений» в 1991 году Фото: Getty Images

Промоутеры боксеров пытались перенести бой в другое место, но испугались судебных издержек и согласились на условия Трампа. Битва продлилась все 12 раундов, завершилась победой Холифилда и несколько лет удерживала планку самой кассовой в истории, собрав 55 млн долларов. Дональд заработал на мероприятии около 25 млн долларов и подтвердил репутацию одного из самых хитрых и дерзких бизнесменов Америки. Этот бой получился самым жирным в финансовом плане и последним в спортивной деятельности Трампа, но с точки зрения изобретательности и холодного расчета в его послужном списке выделяется операция по вербовке и одурманиванию Майка Тайсона.

В мир бокса Дональда ввел знаменитый промоутер Дон Кинг. Их интересы сошлись – будущий президент нуждался в раскрутке казино и отелей в Атлантик-Сити, а Кинг всегда обладал животным чутьем на деньги. Вместе они придумали одну из величайших афер в истории бокса, благодаря которой существенно увеличили финансовые активы. Кинг с первых боев Майка Тайсона осознал, насколько огромную золотую жилу он представляет, но первый в истории боксер, объединивший три главных титула в тяжелом дивизионе (WBA, WBC, IBF), несколько раз отказался от предложений в промоутерстве.

Тайсону повезло с воспитателями – росший в бандитском районе и нищете подросток попал в школу одного из лучших тренеров по боксу Каса Д’Амато. Коуч разработал стиль защиты peek-a-boo, основанный на резких маятникообразных движениях корпусом и нырках, и привил его Майку. Главным было другое – Кас и его команда уделяли много времени развитию человеческих качеств Тайсона. «Мы смотрели дальше спортивной карьеры Майка. Хотели, чтобы он постиг принципы бизнеса и стал профессиональным менеджером. Он был хорошим учеником, и все пошло бы по-другому, не свяжись Майк с Кингом», – сокрушался Билл Кейтон, менеджер Тайсона.

Дональд Трамп, его жена Ивана и Дон Кинг Фото: Getty Images

После смерти Д’Амато в 1985-м молодой боксер остался в его команде, продолжил работу под руководством Кевина Руни и по-прежнему отбривал Кинга. Хитрый промоутер ударил в самое уязвимое место боксера – Дон с помощью Трампа нашел подход к алчной жене боксера, начинающей актрисе Робин Гивенс, мечтавшей о славе и деньгах. Тайсон безумно любил и дико ревновал Робин, особенно он не выносил, когда на вечеринках жену приглашали на танец. Опытному дамскому угоднику Трампу не составило труда подкатить к Гивенс и нашептать о том, как бы боксер взлетел, перейдя к Кингу. Дональд выставлял Кейтона и Руни скрягами, присваивающими гонорары боксера.

Обработка недалекого спортсмена завершилась идеально. Жена убедила боксера принять приглашение о бое с олимпийским чемпионом Майклом Спиксом в Атлантик-Сити (Руни не сумел отговорить Майка), благодаря чему прибыль Трампа составила 21 млн долларов. В июне 1988-го Тайсон уложил соперника за 91 секунду и заявил после боя о разрыве четырехлетнего соглашения с Кейтоном. «Отныне имя моего финансового консультанта – Дональд Трамп!» – выпалил боксер репортерам.

Дональд Трамп, Ларри Холмс, Дон Кинг и Майк Тайсон Фото: Getty Images

Трамп посоветовал боксеру выбрать Кинга в качестве постоянного промоутера, и это стало началом конца великого боксера. «По моим подсчетам, Кинг присвоил порядка 50 млн долларов гонораров Майка. Он обманывал его, подсовывал девчонок, поил дорогим алкоголем и внушал, что тот может победить любого. Дону было плевать, что Майк плохо тренировался – он выкачивал его, словно нефтяную скважину», – беспомощно сетовал Кейтон.

Гивенс была больше не нужна Кингу с Трампом, и они спокойно от нее избавились. Дон распустил слухи о том, что Трамп спит с женой Майка, и тот сошел с ума. Боксер ворвался в нью-йоркский офис Дональда, вырубил охранника, прервал деловую встречу и заорал: «Ты что, трахаешь мою жену?!» Тайсона усмирили только с помощью копов, а Дональд сказал партнерам: «Вот чемпион мира в супертяжелом весе, и он крепкий, непрошибаемый идиот». Этот эпизод описан в книге «Нация Трампа» американского писателя, политолога и журналиста Тима О'Брайена.

Через месяц уставшая от ревности и домашнего насилия Гивенс подала на развод. Брак продлился чуть больше года и стоил Майку 10 млн долларов отступных. Осенью 1989-го растренированный, истерзанный алкоголем, наркотиками и превратившийся после потери супруги в сексоголика Майк потерпел первое поражение в карьере. В Японии больше похожего на развалюху, чем на непобедимого боксера, Тайсона уложил старший на шесть лет Джеймс Даглас. Рядом не оказалось человека, способного поддержать Майка, поэтому он продолжил падение и в 1992-м сел в тюрьму за изнасилование на шесть лет.

Майк Тайсон целует жену Робин в компании Дональда Трампа и тещи Рут Фото: Getty Images

После освобождения Трамп поддержал боксера финансово, но это были копейки по сравнению с тем, сколько заработал Дональд на имени боксера. Дональд и здесь имел выгоду – Майк, помня о помощи, поддержал бывшего финансового консультанта на выборах. Кинг тоже не остался в стороне, разъезжая по стране и выступая в поддержку Трампа. Только дивиденды боксер и промоутер, как всегда, получили разные.

Тайсон мог стать лучшим боксером с образцовой карьерой и перспективой хорошего заработка на пенсии. Но Майк (30 июня боксеру исполнилось 54 года) оказался слишком глуп и наивен – он слушал желавших сиюминутной выгоды дельцов, а не людей, которые по-настоящему его любили и верили.

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