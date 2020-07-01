Брат Уайлдера обвинил Фьюри в мошенничестве. Тайсон ответил

Марселлос Уайлдер уверен, что Цыганский король вшил в перчатки «тупые предметы».

Младший брат Деонтея Уайлдера Марселлос обвинил британского боксера Тайсона Фьюри в жульничестве.

«С ума сойти, но это факт. Когда вы на вершине, они готовы пойти на что угодно, чтобы вас оттуда сбросить. И самое страшное дерьмо в том, что люди из вашей команды подыграют им в этом из-за денег и зависти. Доказано доктором, что у брата была вмятина в голове из-за тупого тяжелого предмета, которую он получил в последнем бою. Ни одна перчатка, ни один кулак не способны на такое.

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Знаете, отец как-то сказал мне: «Если наставил на кого-то пушку, то лучше сразу же нажимай на курок. Потому что если ты этого не сделаешь, то он вернется и прикончит тебя». Король восстанет. Мы вернемся за кровью!» – написал Уайлдер-младший в инстасторис. Его слова приводит Essentially Sports.

Фьюри дал команде Уайлдера моментальный ответ, высмеяв конспирологическую теорию Марселлоса. «Быстрый ответ на обвинения в нечестной игре от Деонтея Уайлдера и его команды. Только что прочитал заметку, в которой написано, что в мою перчатку мог быть вшит тяжелый тупой предмет. Да, это так. В перчатки реально вшиты два здоровенных тупых предмета, по 3 кг каждый (показывает кулачища). И если таким вот предметом хорошенько попасть по кумполу, то случится то, что и случилось с Деонтеем», – заявил Фьюри в видеообращении, которое опубликовал в твиттере.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью.

Во втором бою (он прошел в феврале 2020 года) Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул по версии The Ring.

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