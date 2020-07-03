Судьи не выявили победителя в бою Мадиева и Осипова, который прошел в Москве

Поединок состоялся без зрителей в целях нераспространения COVID-19.

3 июля в Москве прошел вечер бокса, главным поединком которого стало противостояние Магомеда Мадиева и Артура Осипова.

После десяти раундов судьи не смогли определить победителя. Счет судейских записок: 95:96, 95:95, 100:90. Таким образом, титул чемпиона России в среднем весе остался вакантным.

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В соглавном бою вечера Альберт Батыргазиев победил Армена Атаева техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул WBA Asia во втором полулегком весе.

Все бои на турнире начались с минуты молчания в память об отце Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапе Нурмагомедове.

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