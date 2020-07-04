Бокс

«Употребляю только виагру для твоей мамочки». Сондерс дерзко ответил на обвинения в допинге

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Билли Джо Сондерс

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Скандальный британский боксер снова показал себя с плохой стороны.

Британский боксер Крис Юбенк отреагировал на новость о том, что его коллега Билли Джо Сондерс снялся с поединка против Канело Альвареса. Бой должен был пройти в сентябре.

«Билли Джо Сондерс не будет драться с Канело через 2 месяца? Я готов подраться через 2 дня! Бой в сентябре? Не проблема! 2 месяца – слишком мало времени для Билли, чтобы вывести из организма все наркотики, которые он употребляет.

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Вот он и не подерется с Канело. Думаю, он просто должен вернуться к тому, чтобы бить женщин», – написал Юбенк в твиттере.

«Единственный наркотик, который я употребляю, – это виагра, чтобы посверлить ***** (гениталии) твоей мамочки», – парировал Сондерс там же.

  • В 2018 году Сондерс провалил допинг-тест и получил 6-месячный бан.
  • Позже Билли Джо провалил еще один тест – в его организме нашли запрещенный стимулятор оксилофрин. Боксер заявил, что употребил его случайно вместе с назальным спреем.

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