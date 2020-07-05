Соловьев похвастался тренировкой с экс-чемпионом мира Джонсом

Уткину повезло, что разборка не дошла до боксерского поединка.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев потренировался на ринге в компании бывшего чемпиона мира по боксу Роя Джонса-младшего.

Соловьев провел лайв на своем ютьюб-канале и в ходе беседы с Викторией Боней похвастался именитым спарринг-партнером. «Вы, наверное, знаете человека, который держит мешок, да? Это Рой Джонс. Я люблю бокс. Когда-то я был потяжелее: в пике славы весил за 160 килограммов, сейчас, к сожалению, вес упал ниже 100», – прокомментировал Владимир.

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У Джонса есть российский паспорт.

Ранее Соловьев продемонстрировал уникальную технику бесконтактного боя.

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