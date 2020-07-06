Все видели фото Тайсона с тигром. Откуда у Майка дома появился дикий зверь?

Боксер сменил конфессию и стал собачником, но с любовью вспоминает о старом питомце.

В соцсетях каждого любителя пацанских цитатников и доморощенного боксера в какой-то момент появляется фотография Майка Тайсона с тигром на поводке – для них это показатель безусловной крутости спортсмена. На самом же деле история с опаснейшим животным – идеальная иллюстрация безумной молодости легендарного боксера, за последствия которой он расплачивается до сих пор.

В 1987 году Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе – ему едва исполнился 21 год. Слава и деньги вскружили парню голову, и он непрерывно попадал в разные скандалы, из которых с успехом выходил чистеньким до 1992 года – тогда его признали виновным в деле об изнасиловании 18-летней девушки и приговорили к 6 годам за решеткой. Он отбыл только половину срока, но провел время с пользой и прикупил домашнего питомца.

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В прошлом году Тайсон пришел на подкаст к Джо Рогану и рассказал, откуда достал тигра. «Итак, я в тюрьме. Разговариваю со своим автомобильным дилером того времени, и он рассказывает про тачки, принадлежащие нашему общему другу. Он говорит: «Если чувак не заплатит за машины, я продам их кому-нибудь еще и получу немного лошадей». Я ответил: «Что, ты можешь достать лошадей? И обменивать коней на авто?».

У меня было много машин, я подумал, не взять ли пару лошадок. И он такой: «Да, чувак, ты можешь получить пум, львов, тигров...». Отвечаю: «Серьезно?! А можешь достать мне немного тигров?» У меня было много стильных тачек, и чувак ответил: «Представь, как это было бы круто? Мэн, ты едешь в «Астон Мартине» или «Феррари», а рядом с тобой тигр. Это просто охренительно». И я, молодой парень, говорю себе: «Ого, это было бы круто. Достань мне тигрят, чувак». Возвращаюсь домой – а они уже там, ждут меня».

В итоге боксер оставил себе одного бенгальского тигра. Тайсона не раз спрашивали, куда делось животное – оказывается, боксер держал кошку у себя довольно долго. «У меня был домашний тигр, ее звали Кения, и она весила около 250 кило. Я испытывал к ней глубокую привязанность – содержал ее, спал с ней, она жила в моей комнате. Она пробыла у меня около 16 лет. Но она стала слишком старой, и мне пришлось избавиться от нее, когда у нее появились проблемы с глазами и головой. Оу, а еще она оторвала чью-то руку», – буднично проностальгировал Майк.

Позже боксер объяснил, каким образом киса отгрызла человеку конечность: «Кто-то перепрыгнул через забор и стал играть с тигром. Тигр не знал девушку, и это вылилось в несчастный случай. Меня пытались засудить, пока не удалось доказать, что девушка проникла на частную собственность. Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, я дал ей 250 тыс долларов, потому что все было очень плохо. Вы не представляете, что тигры могут сотворить с человеческой плотью. Я понятия не имел».

Трагедия могла случиться намного раньше. Бывший тренер боксера Джефф Фенек рассказал жуткую историю знакомства с питомцем клиента: «В первый раз, когда я пришел к нему в гости, у Майка был тигр. Он бросил меня в клетку к животному и запер там. Я боюсь немногих вещей, но мне определенно пришлось сменить белье, когда я вылез оттуда». Сейчас Майк предпочитает компанию пуделей и голубей, но с любовью вспоминает о диком питомце – отдавая себе отчет в безумстве того, что творил: «Я любил их, я спал с ними. Я рад, что кое-чему научился, хоть и немного поздно. Я поступал неправильно – не стоило держать тигра у себя дома».

Пара текстов про бурную молодость Тайсона:

«Застал их в постели, он умолял не бить его». Жена Тайсона изменила боксеру с Брэдом Питтом

«Ты что, спишь с моей женой?!» Трамп обманул Тайсона и угробил его карьеру

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