Майк Тайсон
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Ничего себе!
Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал, что сделал тест на генетическую принадлежность.
«Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я, ***** (блин), родом из Конго. Да, у меня действительно конголезские корни. Как по мне, это похоже на какую-то дичь», – заявил Железный Майк.
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- Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
- Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.
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