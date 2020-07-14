«Он победил и расстроился, что не отправил соперника в нокаут». Единственный бой Брюса Ли в боксе

Великому гонконгскому файтеру помешали перчатки.

Брюс Ли – самая важная азиатская поп-звезда XX века. Джеки Чан, Вонг Карвай, Ёдзи Ямамото, автор Gangnam Style Псай, группа BTS и Ким Чен Ын – все пошли уже по стопам Брюса, который первым показал планете, как круто быть азиатом.

Ли покорил Голливуд отточенными ударами, владением нунчаками, турбоскоростью и гиперрастяжкой – все взято из джиткундо, вида единоборств, которые гонконгский мастер придумал на основе кунг-фу. Но в детстве до создания собственного стиля Брюс оттачивал панчи в вин-чун – другой разновидности ушу. Будущая звезда боевиков регулярно пропадал в зале, раздавал тумаки деревянным манекенам и развивал тактильную чувствительность в чи-сао (упражнение на «липкие руки»).

Все виды спорта Читатели Eurosport признали Брюса Ли лучшим бойцом всех времен и Вселенных 11/04/2020 В 20:12

Ли был сложным подростком и применял выученные на поленьях приемы не в соревнованиях, а на улице – кулаками всегда проще выбить авторитет у сверстников. В 16 лет Брюса выперли из католической школы Ла Саль за плохое поведение, и родители отдали его в колледж святого Франциска Ксавьера. У заведения был уклон с самым жестким воспитанием для мальчиков, поэтому там идеально закалялся характер воина.

Молодой Брюс Ли, Лос-Анджелес, середина 1960-х Фото: Getty Images

«Мы с Брюсом классно тренировались – нашли крышу какой-то квартирки в паре километрах от школы, – рассказали Винс и Дэйв Лэйси, которые учились вместе с легендой. – Он всегда обожал быть в центре внимания, вокруг него всегда толпились ученики. Брюс быстро доставал тебя ударом в голову, но любимыми движениями оставались лоукики по голени и ногам из вин-чун».

У Рольфа Клауснитцера, чей младший брат дружил с бойцом в колледже, другие воспоминания о Ли. «Поскольку он дважды оставался на второй год в школе Ла Саль, то был на два года старше одноклассников, и все смотрели на него как на старшего брата, – вспомнил Рольф. – Одним из любимых трюков Брюса было стоять на одной ноге и другой отбиваться от многочисленных «противников», поворачиваясь по мере необходимости. Его скорость, маневренность и контроль над телом были такими, что к нему невозможно было приблизиться, чтобы не схватить удар в челюсть».

Брюс Ли, 1970 год Фото: Getty Images

Авторитетный старшеклассник постоянно раздавал советы подходившим ребятам и на игровой площадке у школы подсказывал, как правильно тренироваться. Его заметил местный учитель физкультуры брат Эдвард – немецкий миссионер и бывший призер чемпионатов по боксу. «Когда Ли пришел к нам в колледж, я знал, что он занимался чем-то вроде бокса. Его мама частенько к нам приходила – все просила, чтобы мы присмотрели за ее мальчишкой», – скрипуче заявил германский физрук.

Брат Эдвард позвал Брюса в боксерскую секцию, а для дополнительной мотивации пригласил туда и друга Ли Хоукинса Чуна. А еще приближался боксерский чемпионат среди школ Гонконга, на котором очень хотелось показать лучших учеников. «У нас с Брюсом была репутация главных шалопаев колледжа, так что учитель наверняка рассчитывал на меня и Ли», – уверял Хоукинс.

У будущего голливудского актера была всего пара месяцев, чтобы переучиться с вин-чун на боксерскую технику. Он спросил своего мастера Вонг Шунлуна, как совместить удары в перчатках с панчами из азиатских единоборств, которые вмиг стали запрещенными на ринге. Шунлун дважды бросал бокс, потому что психовал и на автомате вырубал коучей приемчиками из вин-чун. Он внимательно посмотрел на тренировку ученика и составил для него инструкцию. «Я атаковал его слабые места и сделал все, чтобы сделать акцент на сильные стороны», – пояснял Вонг.

Брюс Ли, фильм «Выход дракона», 1973 год Фото: Getty Images

29 марта 1958 года в гимназию Святого Георгия прибыли примерно 30 бойцов-тинейджеров – именно там каждый год проводили первенство по боксу. Это было единственное место в Гонконге, где молодые парни выплескивали силу на официальном уровне – в остальное время они счесывали кулаки о лица друг друга на улицах.

Судьи кое-как, очень неравномерно распределили участников на шесть весовых категорий – никаких взвешиваний, определение дивизионов происходило на глазок. Ли попал в одну группу с парнем из гимназии Святого Георгия и местным чемпионом Гэри Элмсом, бравшим здесь титул три года подряд. «Брюса никто не знал, поэтому мастера думали, что Гэри легко победит, ведь он был лучшим в своем весе», – объяснял партнер Ли по сборной колледжа Стив Гарсия.

Элмс представлял школу Короля Георга V – место, где учились дети британских бизнесменов, с которыми Ли с друзьями постоянно махались на улицах Гонконга. Оттого для азиатского парня было делом чести вырубить белого наглеца. «Гэри был не особо талантливым бойцом – скорее, мелким задирой, хваставшимся перед всеми своим дядей-боксером, – вспоминает Рольф Клауснитцер, тоже учившийся в школе Короля Георга V. – Я бы повалил этого засранца на землю, зажал нос руками и засунул траву ему в рот, чтобы тот прокричал: «Дядюшка». Но он никогда не сдавался – только я встал бы на ноги, Элмс прыгнул бы на меня вновь. Крепкий орешек».

Действующий чемпион легко выиграл стартовый бой в первом раунде, поэтому друзья Брюса делали все, чтобы сломить британца еще до выхода на канвас. «Я предупреждал Гэри, что сейчас против него выскочит горилла со знанием кунг-фу, так что нужно быть поосторожнее», – хохотал Хоукинс Чун.

Стартовый гонг словно запустил битву двух цивилизаций – бокс против ушу, Запад против Востока, хлесткие панчи против хитрых приемов. Брюс сразу пошел в атаку и парой мелких ударов из вин-чун опрокинул соперника, но Гэри тут же поднялся на ноги. Зрителям моментально понравился неизвестный азиат, и они тут же заводились, когда Ли бульдозером пер вперед.

Техника Брюса мешала ему в бою – он стрелял серией быстрых, но слабых панчей, а Элмс вкладывался в джеб и двоечки. Гонконгскому дракону не помогал даже инвентарь. На чемпионате всем велели носить перчатки по восемь унций – сейчас в таких дерутся 13-летние подростки, а боксеры-средневесы обычно используют лапы по 16 унций. Короткие, быстрые и молниеносные прямые удары из вин-чун рассчитаны на махач голыми руками, а подушки внутри рукавиц гасили все выстрелы Ли.

Брюс отправил действующего чемпиона в три нокдауна, но судьи не засчитывали их: из-за техники гонконгца они трактовали его удары как толчки и даже броски. Но Ли все равно доминировал все три раунда, дождался решения рефери и поднятой руки арбитра. Его руки в знак победы. Но подбежавшие друзья все равно не понимали, почему они поздравляют нового чемпиона, а тот лишь машет головой и смотрит куда-то в сторону. «Черт возьми, как вы не понимаете, – я же не отправил этого парня в нокаут! – раздраженно бросил им Брюс Ли. – Он отступал и отступал, а мои удары не доходили до него из-за проклятых перчаток!»

Это были первые и единственные соревнования в карьере великого кунг-фу-файтера. Брюс был невероятно разочарован тем, что какие-то правила, законы и судейский столик ограничивают его технику, мощь и умения. С тех пор он соглашался лишь на поединки, которые проходят без перчаток, только голые кулаки.

Брюс Ли, фильм «Выход дракона», 1973 год Фото: Getty Images

После школы Гэри Элмс еще несколько раз дрался в ринге, но делал это ради развлечения и никогда не воспринимал бокс всерьез. Его жизнь вышла крайне интересной и включала в себя разведение овец на Майорке, добычу опалов в Австралии, поездку в Белиз во времена гражданской войны в 1970-х, банковскую карьеру в Гонконге и любительские занятия астрономией в Великобритании.

Чем занимался после колледжа Святого Франциска Ксавьера Брюс Ли, знает каждый – Голливуд, признание, статус иконы единоборств и ранняя смерть от отека мозга в 32 года. Гэри Элмс скончался 1 января 2018-го, он прожил на свете целых 77 лет и редко-редко вспоминал ту встречу на школьном ринге. Но британец навсегда остался последним соперником великого Брюса на ринге. Этой почести у него никто не отнимет.

По материалам книги Bruce Lee: A Life Мэттью Поли

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