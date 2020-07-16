Мэйуэзер анонсировал возвращение красочным промороликом – вероятно, он снова подерется в Японии

Ждете новое шоу от Флойда?

Американский боксер Флойд Мэйуэзер анонсировал возвращение на ринг.

«Уже скоро», – написал Флойд в инстаграме, опубликовав проморолик грядущего боя в Токио. Ранее американец сообщил о начале сотрудничества с MMA-промоушном Rizin.

Бокс Тайсон сделал тест на генетическую принадлежность. Выяснилось, что он родом из Конго 10/07/2020 В 14:21

Флойд провел на профессиональном ринге 50 боев и одержал 50 побед.

В декабре 2018 года Мэйуэзер в выставочном бою нокаутировал японского кикбоксера Теншина Насукаву.

«Он победил и расстроился, что не отправил соперника в нокаут». Единственный бой Брюса Ли в боксе

Подписывайся на нас Вконтакте

Бокс «Употребляю только виагру для твоей мамочки». Сондерс дерзко ответил на обвинения в допинге 04/07/2020 В 17:57