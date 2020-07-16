Мэйуэзер анонсировал возвращение красочным промороликом – вероятно, он снова подерется в Японии

Флойд Мэйуэзер
Фото: Instagram
Ждете новое шоу от Флойда?
Американский боксер Флойд Мэйуэзер анонсировал возвращение на ринг.
«Уже скоро», – написал Флойд в инстаграме, опубликовав проморолик грядущего боя в Токио. Ранее американец сообщил о начале сотрудничества с MMA-промоушном Rizin.
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- Флойд провел на профессиональном ринге 50 боев и одержал 50 побед.
- В декабре 2018 года Мэйуэзер в выставочном бою нокаутировал японского кикбоксера Теншина Насукаву.
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