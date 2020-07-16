Бокс

Мэйуэзер анонсировал возвращение красочным промороликом – вероятно, он снова подерется в Японии

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Флойд Мэйуэзер

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
42 минут назад

Ждете новое шоу от Флойда?

Американский боксер Флойд Мэйуэзер анонсировал возвращение на ринг.

«Уже скоро», – написал Флойд в инстаграме, опубликовав проморолик грядущего боя в Токио. Ранее американец сообщил о начале сотрудничества с MMA-промоушном Rizin.

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  • Флойд провел на профессиональном ринге 50 боев и одержал 50 побед.
  • В декабре 2018 года Мэйуэзер в выставочном бою нокаутировал японского кикбоксера Теншина Насукаву.

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