Бокс

Тайсон провел очередную тренировку – невероятная форма Майка привела фанатов в восторг

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Eurosport

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
30 минут назад

Ему правда 54 года?!

Бывший американский боксер Майк Тайсон провел тренировку и поразил пользователей интернета своей физической формой. Видео с занятий спортсмена опубликовал бразильский тренер Рафаэль Кордейро.

Посмотрев ролик, можно увидеть, как Тайсон отрабатывает удары и демонстрирует скорость и силу работы рук. «Майк сейчас в лучшей, чемпионской форме», «Я был ребенком, когда он дрался. Сегодня он в превосходной форме, и я жду его на ринге», «Невероятно», – восхитились подготовкой легенды его фанаты.

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  • Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
  • Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.

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