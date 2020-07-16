Тайсон провел очередную тренировку – невероятная форма Майка привела фанатов в восторг

Ему правда 54 года?!

Бывший американский боксер Майк Тайсон провел тренировку и поразил пользователей интернета своей физической формой. Видео с занятий спортсмена опубликовал бразильский тренер Рафаэль Кордейро.

Посмотрев ролик, можно увидеть, как Тайсон отрабатывает удары и демонстрирует скорость и силу работы рук. «Майк сейчас в лучшей, чемпионской форме», «Я был ребенком, когда он дрался. Сегодня он в превосходной форме, и я жду его на ринге», «Невероятно», – восхитились подготовкой легенды его фанаты.

Бокс Тайсон боксирует в перчатках со смайлом по такой же груше – этому есть объяснение 29/06/2020 В 12:22

Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).

Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.

«Ты что, спишь с моей женой?!» Трамп обманул Тайсона и угробил его карьеру

Подписывайся на нас Вконтакте

Бокс Тайсон порвал на себе футболку и устроил заварушку на рестлинг-шоу 28/05/2020 В 13:53