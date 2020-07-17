6-летний мальчик спас сестру от собаки ценой жутких увечий. WBC объявила его почетным чемпионом мира

К герою также обратились Халк и Капитан Америка.

Шестилетний Бриджер Уокер из американского штата Вайоминг спас младшую сестру от нападения собаки. Произошло это 9 июля, а рассказала об инциденте тетя мальчика Ники Уокер.

Когда брат увидел, что на сестру бежит разъяренная собака, он заслонил ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо и голову, но маленький герой все равно смог схватить сестру за руку и увести ее в безопасное место. «Если кто-то должен был умереть, я думал, что это должен быть я», – сказал мальчик после.

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Уокеру наложили 90 швов, у него повреждена губа, левая щека и левый глаз.

Пост собрал больше миллиона лайков и сделал Бриджера звездой. Актер Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку, отправил герою щит со съемок фильма: «Приятель, ты герой. То, что ты сделал, было очень храбро и бескорыстно. Твоей сестре очень повезло иметь тебя в качестве старшего брата. Твои родители, наверное, очень гордятся тобой».

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Сделал пост и Майк Руффало, исполнитель роли Халка: «Люди, которые ставят благополучие других на первое место, самые героические и заботливые из всех, кого я знаю. Я очень уважаю тебя и восхищаюсь твоим мужеством и сердцем».

А всемирный боксерский совет (WBC) признал шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом.

По словам тети Бриджер уже находится дома и пребывает в прекрасном настроении, хотя ему сложно улыбаться.

Семья мальчика попросила всех, кто предлагает финансовую помощь, отдать эти деньги в благотворительные фонды.

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