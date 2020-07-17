Майк Тайсон
Фото: Other Agency
Наконец-то достойный соперник для легенды!
Бывший американский боксер Майк Тайсон примет участие в телешоу канала Discovery «Неделя акул».
В рамках проекта экс-чемпион мира в супертяжелом весе проведет бой с белой акулой. Увидеть поединок можно будет 9 августа, правда на настоящий момент не раскрывается, в каком формате будет происходит битва.
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- Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
- Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.
- Размер былой акулы – от четырех до пяти метров, вес может достигать 1100 кг. Животное считается одним из самых опасных хищников в мире.
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