Бокс

Тайсон примет участие в шоу Discovery и проведет бой против белой акулы

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Майк Тайсон

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
22 минут назад

Наконец-то достойный соперник для легенды!

Бывший американский боксер Майк Тайсон примет участие в телешоу канала Discovery «Неделя акул».

В рамках проекта экс-чемпион мира в супертяжелом весе проведет бой с белой акулой. Увидеть поединок можно будет 9 августа, правда на настоящий момент не раскрывается, в каком формате будет происходит битва.

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  • Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
  • Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.
  • Размер былой акулы – от четырех до пяти метров, вес может достигать 1100 кг. Животное считается одним из самых опасных хищников в мире.

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