Трэвелл Мэзион
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У него могла быть отличная карьера...
Американский боксер Трэвелл Мэзион скончался в результате автоаварии в возрасте 24 лет.
Трэвелл попал в аварию неподалеку от Остина, его машина выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Погиб также водитель одной из машин, в которые он врезался. «Мы глубоко опечалены трагической смертью Трэвелла Мэзиона. Мэзион был добрым, харизматичным молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую он заходил, и на ринге вызывал волнение у поклонников», – цитирует ESPN заявление промоутерской компании Мэзиона.
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- Боксер одержал 17 побед в 17 боях на профессиональном уровне.
- Последний его успех датирован январем 2020 года, когда он в первом раунде нокаутировал мексиканца Фернандо Кастаньеду.
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