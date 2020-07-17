У него могла быть отличная карьера...

Американский боксер Трэвелл Мэзион скончался в результате автоаварии в возрасте 24 лет.

Трэвелл попал в аварию неподалеку от Остина, его машина выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Погиб также водитель одной из машин, в которые он врезался. «Мы глубоко опечалены трагической смертью Трэвелла Мэзиона. Мэзион был добрым, харизматичным молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую он заходил, и на ринге вызывал волнение у поклонников», – цитирует ESPN заявление промоутерской компании Мэзиона.

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Боксер одержал 17 побед в 17 боях на профессиональном уровне.

Последний его успех датирован январем 2020 года, когда он в первом раунде нокаутировал мексиканца Фернандо Кастаньеду.

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