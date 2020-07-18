Непобедимого боксера выключили в первом раунде – его палач вызвал на бой Ломаченко

Вердехо мечтает о холодной мести Ломаченко.

В Лас-Вегасе прошел боксерский поединок между пуэрториканцем Феликсом Вердехо и американцем Уиллом Мадеру.

Фаворитом шел непобедимый до этого боя Мадеру, но соперник с первых секунд пошел в атаку, нанес несколько мощных ударов и уложил Уилла на настил, с которого тот поднялся только с помощью секундантов.

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Для 27-летнего Вердехо эта победа стала 27-й в карьере при одном поражении. «Теперь я готов драться с лучшими. Топовый боец в легком весе – Василий Ломаченко. У нас осталось незаконченное дело. Я хочу взять реванш за то, что произошло на Олимпиаде», – отметил Вердехо.

В 2012 году Вердехо и Ломаченко встретились на Играх в Лондоне, и победу по очкам одержал украинец.

Ломаченко признан лучшим боксером 2019 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO).

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